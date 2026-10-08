Nâng cao chất lượng giáo dục trường chuyên ở Cà Mau

Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển nhìn từ trên cao.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng các trường chuyên trở thành trung tâm đào tạo học sinh giỏi, học sinh năng khiếu chất lượng cao của tỉnh, có uy tín trong khu vực ĐBSCL, từng bước tiệm cận trình độ tiên tiến của cả nước và khu vực, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế.

Ngay khi Đề án được triển khai, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) đã ban hành Đề án phát triển nhà trường giai đoạn 2026 - 2031, tầm nhìn đến năm 2035, đồng thời triển khai kế hoạch hành động chi tiết thực hiện Đề án.

Cổng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển.

Nuôi khát vọng trở thành lá cờ đầu giáo dục khu vực ĐBSCL

Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển hiện có quy mô 30 lớp, với trên 1.000 học sinh; tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 97 người, tỷ lệ giáo viên có trình độ thạc sĩ đạt 63,9%, trong đó có 3 tiến sĩ.

Về cơ sở vật chất, nhà trường có 30 phòng học kiên cố, cơ bản đáp ứng dạy học 2 buổi/ngày; 3 phòng thí nghiệm, 3 phòng Tin học và 3 phòng Ngoại ngữ; có thư viện, phòng đọc, phòng truyền thống và các phòng làm việc chức năng cơ bản đầy đủ.

Tuy nhiên, số lượng giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế của trường còn hạn chế; thiếu giáo viên một số môn học đặc thù.

Ngoài ra, một số hạng mục của trường đang có dấu hiệu xuống cấp; trang thiết bị dạy học hiện đại, phòng thí nghiệm, phòng STEM còn thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Nhà trường hiện chưa có phòng thực hành ảo (VR/AR), hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông kết nối với các trường trọng điểm quốc gia và quốc tế còn thiếu…

Một số hạng mục của Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển đang có dấu hiệu xuống cấp.

Mục tiêu trường đặt ra đến năm 2030 theo tinh thần Đề án là phấn đấu 100% giáo viên đạt chuẩn; có ít nhất 75% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn (Thạc sĩ, Tiến sĩ); đảm bảo tối thiểu 1 giáo viên môn tự nhiên giảng dạy chuyên đề bằng Tiếng Anh thành thạo; đồng thời xây dựng nhà trường thành đơn vị tiên phong của tỉnh trong lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Tỷ lệ học sinh đạt giải HSG cấp quốc gia tăng hàng năm; phấn đấu có học sinh lọt vào vòng chọn đội tuyển Olympic quốc tế và có dự án tham dự KHKT cấp quốc gia.

Bảng vinh danh học sinh tiêu biểu ở trường.

Cơ sở vật chất của trường được đầu tư đạt chuẩn trường học hiện đại; xây dựng hoàn chỉnh mô hình Trường học thông minh; 100% học sinh chuyên Anh tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4 (B2) hoặc đạt các chứng chỉ quốc tế như IELTS từ 6.0, SAT từ 1100 trở lên.

Đến năm 2035, phát triển nhà trường tiệm cận toàn diện các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế của khu vực. Mở rộng thí điểm liên kết quốc tế toàn phần cho các lớp chuyên.

Một tiết học tại trường.

Thầy Nguyễn Chí Hiếu, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay bắt đầu từ năm học 2026 - 2027, trường được cấp trên đầu tư nhiều công trình, hạng mục quan trọng nhằm thực hiện đề án.

“Nhà trường chuẩn bị được đầu tư phòng học STEM, thư viện thông minh, sửa chữa cơ sở vật chất để tiến tới công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm học 2027 - 2028. Về nhân lực, trường cũng đã đề xuất Sở GD&ĐT Cà Mau đưa 4 thầy cô đi học sau đại học theo lộ trình.

Về nội tại, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong nhà trường. Năm học này, trường cũng thí điểm việc dạy song ngữ một số tiết/năm đối với một số môn Khoa học tự nhiên, tiến tới đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong nhà trường”, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển thông tin.

Đoàn Công tác Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thăm và chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển năm học 2025 - 2026.

Giải pháp hiện thực hóa khát vọng

Để thực hiện các mục tiêu đề ra theo Đề án, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển xác định cần tập trung thực hiện 8 trụ cột giải pháp chiến lược, gồm: Đổi mới quản trị nhà trường - trường học thông minh, quản trị dựa trên dữ liệu.

Đột phá tuyển sinh, tạo nguồn nhân tài tầm khu vực; đổi mới dạy học chính khóa và bồi dưỡng đẳng cấp quốc gia, quốc tế.

Phát triển đội ngũ nhà giáo đẳng cấp khu vực và quốc tế; chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đẩy mạnh giáo dục STEM, Nghiên cứu khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp sáng tạo; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất; mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Chí Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển.

“Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển vinh dự mang sứ mệnh làm 'vườn ươm' lớn nhất của tỉnh để kiến tạo nên thế hệ nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong 8 trụ cột, 3 trụ cột được xác định là mũi đột phá xuyên suốt gồm: Chuyển đổi số & AI; STEM - Nghiên cứu khoa học - Khởi nghiệp và Hội nhập quốc tế, được cụ thể hóa thành một hệ sinh thái giáo dục hiện đại chưa từng có dành cho thế hệ trẻ tiềm năng”, ông Nguyễn Chí Hiếu nói.

Một tiết học ở trường.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mỹ, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, cho biết rất vui khi trường được đầu tư theo hướng hiện đại. Theo cô, nếu được đầu tư đúng theo Đề án, chất lượng đào tạo của trường sẽ nâng cao hơn nhiều lần so hiện tại.

“Bản thân là giáo viên của trường, tôi sẽ không ngừng trau dồi năng lực chuyên môn, cũng như khả năng thích ứng với công nghệ để bắt kịp thời đại, đổi mới cách dạy sinh động hơn. Đặc biệt trau dồi thêm năng lực ngoại ngữ để có thể dạy song ngữ, phù hợp với định hướng phát triển chung của trường”, cô Mỹ chia sẻ.

Một góc Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển.

Ở góc độ người học, em Nguyễn Bảo An, học sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, cho biết khi được trường phổ biến những thông tin về Đề án phát triển, em và các bạn rất hào hứng và đồng tình ủng hộ các hoạt động của trường.

“Khi trường được đầu tư hiện đại thì việc học của chúng em cũng tiện lợi và hiệu quả hơn. Nhiệm vụ của chúng em là nỗ lực hết mình học thật tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với ngôi trường mang tên người anh hùng dân tộc Phan Ngọc Hiển”, Bảo An chia sẻ.

Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển được thành lập cách đây 35 năm, quá trình hoạt động trường đã đạt nhiều thành tích nổi bật, được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba và Cờ thi đua của Chính phủ. Trường cũng nằm ở Top đầu của tỉnh về số lượng học sinh tốt nghiệp THPT, đạt giải Học sinh giỏi vòng tỉnh và vòng Quốc gia.