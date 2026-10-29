Nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp trường lớp tại Cà Mau

Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm xây dựng môi trường học tập thân thiện, lấy học sinh làm trung tâm. Ảnh: QM.

Đồng thời bảo đảm quyền lợi cho học sinh, tạo động lực quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thách thức và giải pháp từ mô hình trường lớn

Việc sáp nhập các trường học với quy mô lớn đặt ra không ít thách thức về quản trị, cơ sở vật chất và phân bổ nhân sự, đòi hỏi các đơn vị phải có chiến lược điều hành bài bản.

Tại Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (phường Bạc Liêu), sau khi sắp xếp, trường có 1 điểm chính và 3 phân hiệu với tổng số 109 lớp và hơn 4.360 học sinh. Năm học 2026 - 2027, trường tổ chức bán trú cho 58 lớp (hơn 2.100 học sinh).

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nguyệt, việc duy trì dạy học 2 buổi/ngày không chỉ giúp tăng thời gian học tập mà còn tạo cơ hội để tổ chức phụ đạo học sinh, bồi dưỡng năng lực, triển khai giáo dục STEM, đọc sách, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm. Đặc biệt, công tác bán trú luôn được trường đặt lên hàng đầu với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ nguồn gốc thực phẩm, thực hiện ba bước lưu mẫu thức ăn đến việc bố trí lực lượng quản lý, chăm sóc sức khỏe và phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm ổn định nền nếp sau sáp nhập.

Bên cạnh những thuận lợi, nhà trường cũng đối mặt với khó khăn do sĩ số lớp cao, cơ sở vật chất một số nơi còn hạn chế và đội ngũ phục vụ bán trú mỏng. Do đó, sự quan tâm đầu tư kịp thời của chính quyền địa phương và ngành giáo dục có ý nghĩa quyết định trong việc tháo gỡ điểm nghẽn này.

Khu bếp ăn bán trú của trường vừa được đầu tư.

“Chúng tôi xác định, dạy 2 buổi/ngày không chỉ là tăng thời gian học, mà phải tăng chất lượng chăm sóc, tăng cơ hội trải nghiệm và tăng sự phát triển toàn diện cho học sinh. Đối với bán trú, điều chúng tôi quan tâm nhất không phải chỉ là có đủ ăn, đủ chỗ ngủ, mà phải đảm bảo cho các em ăn an toàn, nghỉ sạch sẽ, thoáng mát và sinh hoạt có nền nếp.

Nhìn chung, sau sắp xếp trường lớp, các hoạt động trên cơ bản ổn định và dần đi vào nền nếp nhờ sự hỗ trợ quan tâm của các cấp, ngành và sự đồng hành của phụ huynh học sinh”, bà Nguyễn Thị Nguyệt, thông tin.

Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm chú trọng cho trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống yêu nước.

Tương tự, Trường THCS và THPT Bạc Liêu hiện quản lý 74 lớp với 3.042 học sinh (gồm cả cấp THCS và THPT). Hiệu trưởng Phạm Văn Lê cho biết, khó khăn lớn nhất trong giai đoạn đầu là việc thống nhất cách thức quản lý, quy trình làm việc và nền nếp chuyên môn giữa các đơn vị trước sáp nhập, đồng thời bảo đảm hoạt động tại trường chính và phân hiệu được thông suốt.

Bên cạnh đó, việc phân công chuyên môn, sử dụng hiệu quả đội ngũ; quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đồng bộ hồ sơ, dữ liệu và xây dựng văn hóa chung cũng cần có thời gian để hoàn thiện.

Diện mạo mới của Trường THCS - THPT Bạc Liêu sau sắp xếp.

“Nhà trường xác định ổn định tổ chức mới là bước đầu; mục tiêu quan trọng hơn là xây dựng một môi trường giáo dục thống nhất, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả nguồn lực sau sáp nhập.

Để giải quyết những vấn đề khó khăn trên, nhà trường tập trung vào ba nhóm giải pháp, gồm kiện toàn công tác quản trị và phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm một đầu mối quản lý nhưng không tập trung hóa một cách máy móc, phát huy tính chủ động của từng bộ phận và phân hiệu; giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng dạy học; cùng với đó sử dụng hiệu quả nguồn lực sau sáp nhập, bảo đảm học sinh được tiếp cận các điều kiện giáo dục phù hợp, công bằng”, ông Phạm Văn Lê chia sẻ.

Một tiết dạy tại Trường THCS - THPT Bạc Liêu.

Ổn định đội ngũ, tối ưu hóa nguồn lực

Ở cấp học mầm non, sau sắp xếp việc kiện toàn tổ chức được các trường thực hiện gắn liền với nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm an toàn cho trẻ. Đơn cử như Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Hòa Bình) sau khi sáp nhập với Trường Mầm non Hoàng Yến hiện có 697 trẻ ở 25 nhóm, lớp và 73 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Hiệu trưởng Hoàng Thị Hiền cho biết, ưu tiên hàng đầu của trường là xây dựng đoàn kết nội bộ, phân công nhiệm vụ phù hợp, rà soát trang thiết bị bán trú và tăng cường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, triển khai các phong trào thi đua thiết thực, nhằm từng bước nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ trong môi trường an toàn, thân thiện.

Sau sắp xếp, công tác bố trí nhân sự ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau đến nay đã cơ bản ổn định.

Ở góc độ vĩ mô, ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, cho biết quá trình sắp xếp trường lớp đã phát sinh tình trạng dôi dư cục bộ đối với cán bộ quản lý và nhân viên hành chính, trong khi đội ngũ giáo viên vẫn ổn định do quy mô lớp học và số lượng học sinh không thay đổi. Đến nay, công tác bố trí nhân sự đã cơ bản ổn định.

Đối với cán bộ quản lý dôi dư: Địa phương đã bố trí làm giáo viên (đối với những trường hợp đáp ứng chuyên môn) hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Đối với nhân viên hành chính, văn phòng: Ngành tiếp tục rà soát, điều chuyển phù hợp với vị trí việc làm, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực theo lộ trình.

"Nhiệm vụ cốt lõi của các trường sau sắp xếp là nhanh chóng ổn định tư tưởng, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xây dựng tập thể đoàn kết, không phân biệt đơn vị cũ - mới, hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dạy học, đồng thời bảo đảm quyền lợi của học sinh, điều kiện làm việc của đội ngũ nhà giáo. Sáp nhập chỉ thực sự thành công khi công tác quản trị được tối ưu hóa, nguồn lực được sử dụng hiệu quả và chất lượng giáo dục được nâng lên thực chất", ông Nguyễn Văn Nguyên nhấn mạnh.