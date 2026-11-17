Các đại biểu dự hội nghị tổng kết.

Dự án Talk nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp cận và thực hành những phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, chú trọng trẻ em vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn 2022 - 2026, dự án hỗ trợ hơn 1.800 cán bộ quản lý trường mầm non và hơn 12.000 giáo viên tại hơn 700 trường mầm non trên cả cả nước.

Tại Tuyên Quang, Dự án Talk triển khai từ năm 2023 theo các giai đoạn, thực hiện tại 103 trường mầm non khu vực Hà Giang cũ. Dự án tập trung hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý mầm non nâng cao năng lực xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ, đặc biệt tại những địa bàn khó khăn, có sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa. Qua đó, nhận diện các rào cản đối với việc học, điều chỉnh hoạt động giáo dục phù hợp và xây dựng một môi trường học tập có nhiều cơ hội tương tác và sử dụng ngôn ngữ cho trẻ.

Theo đánh giá chuyên môn, dự án góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Trong đó, 100% cán bộ quản lý hoàn thành lộ trình nâng cao năng lực lãnh đạo trường học và học tập về xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ. 100% giáo viên đạt yêu cầu về năng lực vận dụng các phương pháp xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ vào thực tiễn giảng dạy; các thành viên mạng lưới cộng đồng chuyên môn hoàn thành lộ trình nâng cao năng lực lãnh đạo trường học. Đáng chú ý, hoạt động hỗ trợ phát triển chuyên môn cho giáo viên tại các điểm trường lẻ được quan tâm triển khai với 64,7% giáo viên nhận được hỗ trợ.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng xem lại hành trình triển khai dự án, chia sẻ các câu chuyện thay đổi từ các cán bộ quản lý và giáo viên tham gia dự án, tìm hiểu kết quả nghiên cứu và tác động tích cực của dự án. Trên cơ sở đó, các đại biểu trao đổi về định hướng duy trì, phát huy kết quả dự án và khả năng vận dụng các phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Trên cơ sở những kết quả và kinh nghiệm, thời gian tới ngành Giáo dục Tuyên Quang tiếp tục định hướng duy trì, kế thừa và lan tỏa các giá trị của Dự án Talk thông qua kế hoạch và những hoạt động hỗ trợ chuyên môn phù hợp.