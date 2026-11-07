Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Cùng dự có Đại tá Phan Ái Xuân, Phó trưởng ban Phụ nữ Quân đội; đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát biểu khai mạc.

Diễn ra trong hai ngày (7 và 8-11), hội nghị tập huấn có sự tham gia của 90 đại biểu, đại diện cho gần 400 cán bộ quản lý, giáo viên thuộc 18 cơ sở giáo dục mầm non trong toàn Tổng cục. Nội dung tập huấn tập trung cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Các đại biểu dự khai mạc hội nghị tập huấn.

Theo đó, các đại biểu được nghiên cứu 6 chuyên đề về: Thiết kế hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của trẻ; tổ chức hoạt động ngoài trời, khám phá khoa học thông qua thực hành, trải nghiệm; vận dụng chu trình học tập truy vấn Inquiry Circle; kỹ năng phát hiện, xử lý tình huống và sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ; quán triệt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027. Hội nghị còn tổ chức tọa đàm về ứng dụng chuyển đổi số trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Hiện Tổng cục Công nghiệp quốc phòng có 18 trường mầm non thuộc 17 đơn vị, trong đó 9 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia; 100% trường có môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn; 88% cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định. Năm học 2025-2026, có 17/18 trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, Trường Mầm non Sao Mai (Nhà máy Z176) được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng nhấn mạnh, giáo dục mầm non không chỉ đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ mà còn góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên, người lao động yên tâm công tác, nghiên cứu, sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ.

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, đồng chí Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ. Đối với hội nghị tập huấn, cần gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo; chú trọng khắc phục những hạn chế trong quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ. Đồng thời, yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên chủ động tiếp thu, vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trong toàn Tổng cục.