Sáng 27-11, tại Trường Sĩ quan Thông tin, Hội đồng bộ môn Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức tọa đàm Công tác tư vấn quản lý, xây dựng chương trình, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học. Thiếu tướng, PGS. TS Hoàng Văn Phai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Chủ tịch Hội đồng chủ trì tọa đàm.

Thiếu tướng, PGS. TS Hoàng Văn Phai chủ trì tọa đàm.

Giai đoạn 2021 - 2026, Hội đồng bộ môn đã phát huy tốt vai trò tham mưu, tư vấn chuyên môn; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường phối hợp, trao đổi học thuật giữa các học viện, nhà trường quân đội. Nổi bật là đã tham gia thẩm định 393 chương trình giáo dục khoa học xã hội và nhân văn cho các đối tượng đào tạo; thẩm định, góp ý nhiều giáo trình, tài liệu, sách chuyên khảo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học.

Đại biểu tham dự tọa đàm.

Tọa đàm đã nhận được 72 bài tham luận của các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên đến từ các học viện, nhà trường quân đội. Với tinh thần dân chủ, khoa học, trách nhiệm, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2021 - 2026; trao đổi kinh nghiệm, làm rõ những hạn chế, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các hội đồng bộ môn giai đoạn 2026 - 2031.

Trong đó, chú trọng đổi mới công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn; nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đào tạo của từng đối tượng.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu công tác chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo tại Trường Sĩ quan Thông tin.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thiếu tướng, PGS. TS Hoàng Văn Phai đề nghị các hội đồng bộ môn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn, thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu; kịp thời cập nhật những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào nội dung giảng dạy; tăng cường phối hợp giữa các cơ sở đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng và khai thác hiệu quả nguồn học liệu số.

Tọa đàm góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn, đào tạo đội ngũ cán bộ, sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.