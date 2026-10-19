Nâng cao chất lượng giáo dục gắn với phát triển nguồn nhân lực

Đó là chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ đạo 71), tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chiều 19/10.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo 71 của tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Dự họp có đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh đã hoàn thành sắp xếp cơ sở giáo dục công lập; chuẩn bị các điều kiện tổ chức năm học 2026-2027; ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người học và phát triển giáo dục; đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số, củng cố hệ thống giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Tiến độ thực hiện các chương trình công tác từng bước được cải thiện. Các chính sách về sách giáo khoa, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đầu tư phòng học STEM/STEAM tạo điều kiện để học sinh thực hành, nghiên cứu, phát triển năng lực sáng tạo, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục kiện toàn tổ chức, bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường phân luồng, hướng nghiệp, đào tạo nghề và kết nối việc làm cho thanh niên.

Phải bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa trước ngày 30/10

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân yêu cầu: Chậm nhất ngày 30/10/2026 phải bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

“Không thể chậm trễ hơn nữa, vì xã hội rất quan tâm và bức xúc. Ngành giáo dục và Chủ tịch UBND các địa phương phải nghiêm túc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh”, đồng chí Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đề nghị ngành giáo dục và Chủ tịch UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh thuộc phạm vi quản lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không tổ chức dạy học ngày thứ Bảy, thực hiện giảm tải chương trình nhưng phải bảo đảm chất lượng giáo dục. Đồng thời, ngành giáo dục cần đánh giá toàn diện những mặt tích cực và hạn chế trong việc tăng quy mô trường, lớp sau sắp xếp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đưa hoạt động dạy và học đi vào nền nếp.

Đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và học tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân cho rằng đây là xu thế phát triển, nhưng không thể thực hiện theo phong trào mà cần xây dựng đề án, lộ trình cụ thể, sát thực tế và nhu cầu của ngành.

Quan tâm hơn nữa giáo dục vùng sâu, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt, Trưởng Ban Chỉ đạo 71, yêu cầu tăng cường công tác truyền thông, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là phổ cập giáo dục mầm non. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến giáo dục vùng sâu, vùng xa, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, bảo đảm mọi trẻ em, mọi người dân đều có cơ hội đến trường, học tập trong môi trường giáo dục tiến bộ.

Quan tâm đến chất lượng các công trình nhà vệ sinh và hệ thống cung cấp nước sạch tại trường học, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng, dù tỉnh đã ưu tiên bố trí ngân sách để cải thiện điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho học sinh, kết quả thực hiện vẫn chưa đạt kỳ vọng. Đồng chí yêu cầu rà soát, kịp thời sửa chữa, thay thế những thiết bị chưa bảo đảm, điều chỉnh các hạng mục xây dựng chưa phù hợp thực tế.

Giải trình về việc đề án xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh và đầu tư hệ thống nước uống sạch tại trường học chưa hoàn thành đúng thời hạn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Nguyên cho biết, nguyên nhân chủ yếu là một số địa phương, đơn vị chưa chủ động bố trí kinh phí; công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn tư vấn, thi công còn hạn chế; việc giám sát, quản lý chất lượng và bảo quản công trình chưa chặt chẽ. Công tác vận động nguồn lực xã hội hoá cũng gặp khó khăn. Những hạn chế này đòi hỏi phải tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao hiệu quả phối hợp và xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Nguyên kiến nghị đưa các chỉ tiêu phát triển giáo dục, hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp và chuyển đổi số vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đối với việc đưa văn hoá, nghệ thuật vào trường học, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, nhất là cơ chế hỗ trợ văn nghệ sĩ tham gia truyền đạt kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Hoạt động có thể tổ chức thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, chuyên đề, hướng dẫn thực hành, giúp học sinh tiếp cận nghệ thuật, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức học tập và định hướng nghề nghiệp. Trước mắt, cần tổ chức thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu ngành giáo dục thống kê đầy đủ tình hình học tập, việc làm của học sinh, sinh viên và những người đã tốt nghiệp đại học; từ đó tham mưu giải pháp thu hút, đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, không để lãng phí nguồn lực đã được đào tạo./.