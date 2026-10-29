Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số ở An Giang

Trường Mầm non Ô Lâm (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang).

Qua giám sát của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong triển khai các hoạt động bám sát mục tiêu dự án, bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng cho trẻ em yếu thế.

Phối hợp nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ

Sau sắp xếp, hiện Trường Mầm non Ô Lâm (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) có 1 điểm trường chính và 2 phân hiệu với 4 cán bộ quản lý, 41 giáo viên, 6 nhân viên và 793 trẻ (trong đó, có 546 trẻ dân tộc Khmer).

Trường Mầm non Ô Lâm (Phân hiệu 1), xã Ô Lâm, tỉnh An Giang.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ô Lâm, chia sẻ: Trong quá trình triển khai thực hiện, nhà trường đã quan tâm tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn của Dự án; đồng thời khuyến khích giáo viên vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được tiếp thu vào hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hằng ngày. Qua đó, giáo viên quan tâm nhiều hơn đến đặc điểm, khả năng và nhu cầu của từng trẻ, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số còn hạn chế về tiếng Việt và trẻ có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt.

Bên cạnh đó, Nhà trường luôn chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tăng cường tiếng Việt cho trẻ thông qua các hoạt động vui chơi, trải nghiệm và giao tiếp hằng ngày; đồng thời tăng cường phối hợp với cha mẹ trẻ để nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục.

Khu vui chơi an toàn, thân thiện Trường Mầm non Ô Lâm (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang).

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ ở mỗi buổi học

Đối với trẻ em dân tộc Khmer, Nhà trường chú trọng công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ thông qua các hoạt động giáo dục trên mỗi buổi học.

Giáo viên quan tâm tổ chức các hoạt động giao tiếp, vui chơi, kể chuyện, đọc thơ, trò chuyện, khám phá và trải nghiệm nhằm tạo cơ hội cho trẻ được nghe, hiểu và sử dụng tiếng Việt trong những tình huống gần gũi.

Trong quá trình tổ chức hoạt động, giáo viên được định hướng sử dụng tranh ảnh, vật thật, đồ dùng trực quan, kết hợp lời nói với hành động minh họa để hỗ trợ trẻ tiếp thu nội dung giáo dục. Đồng thời, chú trọng tạo môi trường giao tiếp thân thiện, khuyến khích trẻ mạnh dạn thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và tham gia các hoạt động cùng bạn bè.

Phụ huynh, cô giáo và trẻ Trường Mầm non Ô Lâm cùng trải nghiệm đọc sách, tăng cường giao tiếp bằng tiếng Việt.

Đối với trẻ 5 tuổi, nhà trường quan tâm phát triển kỹ năng nghe, nói, giao tiếp bằng tiếng Việt và các kỹ năng cần thiết để trẻ tự tin bước vào lớp Một. Việc tăng cường tiếng Việt được thực hiện trên cơ sở tôn trọng tiếng mẹ đẻ và bản sắc văn hóa của trẻ em dân tộc Khmer.

Còn đối với trẻ khuyết tật và trẻ có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt, Nhà trường quan tâm tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được tham gia các hoạt động giáo dục phù hợp với khả năng. Giáo viên được định hướng chú trọng quan sát, theo dõi sự phát triển của trẻ, xác định những khó khăn trong giao tiếp, nhận thức, vận động hoặc khả năng tham gia hoạt động để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Đối với trẻ khuyết tật học hòa nhập, nhà trường thực hiện việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân theo quy định, tăng cường phối hợp với gia đình trong quá trình chăm sóc, giáo dục và đánh giá sự tiến bộ của trẻ.

Trẻ tham gia tiết mục đố vui cùng cô, tăng cường kỹ năng giao tiếp tiếng Việt.

Ghi nhận những bước chuyển tích cực

Thông qua các hoạt động của Dự án, giáo viên có cơ hội được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, phương pháp và kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng nâng cao nhận thức về giáo dục công bằng, hòa nhập và tôn trọng sự khác biệt, quan tâm hơn đến khả năng, nhu cầu và đặc điểm của từng trẻ.

Đồng thời đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, tăng cường sử dụng đồ dùng trực quan và tổ chức hoạt động trải nghiệm. Phối hợp chặt chẽ hơn với cha mẹ trẻ trong quá trình chăm sóc và giáo dục.

Tiết học đổi mới phương pháp của cô và trò Trường Mầm non Ô Lâm (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang).

Qua việc vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp hướng đến việc giúp trẻ em dân tộc Khmer có thêm cơ hội giao tiếp bằng tiếng Việt, mạnh dạn tham gia các hoạt động và từng bước phát triển các kỹ năng cần thiết. Đối với trẻ khuyết tật, việc quan tâm đến nhu cầu cá nhân góp phần tạo điều kiện để trẻ được tham gia các hoạt động giáo dục phù hợp.

Với quy mô 25 nhóm, lớp với 793 trẻ (trong đó, trẻ em dân tộc Khmer chiếm 68,85%), trong thời gian tới, Nhà trường vượt qua mọi khó khăn tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, tăng cường tiếng Việt và thực hiện giáo dục hòa nhập thực hiện có hiệu quả Dự án.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ô Lâm, cho biết: "Trong thời gian tới, tôi mong muốn Dự án tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở giáo dục, nhất là về tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn thực hành và cung cấp học liệu phù hợp, để giáo viên có thể áp dụng hiệu quả hơn vào thực tế để thông qua Dự án, mỗi giáo viên sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để hỗ trợ từng trẻ; từ đó giúp trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ khuyết tật có cơ hội học tập, phát triển bình đẳng và phù hợp với khả năng của mình".