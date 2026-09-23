Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án

Quý III/2026, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò tham mưu và thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, chủ động trao đổi, thống nhất và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc và tổ chức thi hành án.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: C.H

Trong quý, cơ quan chức năng đã giải quyết 368 nguồn tin, khởi tố mới 323 vụ/674 bị can. Cơ quan công an các cấp đã giải quyết 274 vụ/585 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp giải quyết 271 vụ 554 bị can; Tòa án nhân dân 2 cấp giải quyết 2.325 vụ, việc; cơ quan thi hành án giải quyết 2.433 việc/349 tỉ đồng.

Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo - Ảnh: C.H

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không phát sinh băng, ổ, nhóm tội phạm có tổ chức, không hình thành các "điểm nóng" phức tạp về an ninh, trật tự. Tuy nhiên, một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu ý kiến - Ảnh: C.H

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc, như: Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc lãng phí còn hạn chế; tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc thuộc diện các cấp theo dõi, chỉ đạo, còn chậm; việc phối hợp giải quyết thi hành án dân sự có lúc chưa kịp thời và kéo dài, nhất là các vụ việc có giá trị thi hành lớn.

Đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị - Ảnh: C.H

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực mà các cơ quan chức năng đã đạt được; đồng thời, nhấn mạnh thời gian tới, các cơ quan tố tụng cần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, vụ việc, hạn chế tình trạng sai sót xảy ra; tăng cường phối hợp trong xử lý các vụ việc nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm.

Công an tỉnh chủ động có các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm; hỗ trợ, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng công an ở cơ sở; triển khai xây dựng xã, phường không ma túy. Tòa án nhân dân 2 cấp lựa chọn các vụ án đưa ra xét xử lưu động, nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng.