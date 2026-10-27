Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải có văn bản hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện một lần duy nhất, chấm dứt tình trạng trả hồ sơ nhiều lần. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý. Hồ sơ trễ hạn phải có văn bản xin lỗi người thực hiện thủ tục, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Các địa phương phải bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cùng với đó, công khai đầy đủ thủ tục, thành phần hồ sơ, nghĩa vụ tài chính, thời hạn giải quyết; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, chậm trễ và kiểm soát việc ủy quyền, bảo đảm công bằng trong giải quyết thủ tục đất đai.