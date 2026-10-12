Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về chất lượng, tiến độ, tính công khai, minh bạch và việc tuân thủ quy định pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thuộc phạm vi, lĩnh vực được giao.

UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính phải bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực chuyên môn, am hiểu pháp luật và có tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp; nghiêm cấm để xảy ra tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ do cán bộ tiếp nhận, cán bộ hướng dẫn không đầy đủ, rõ ràng hoặc phát sinh yêu cầu ngoài quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tập trung vào các địa bàn, cơ quan, đơn vị có nhiều hồ sơ trễ hạn, hồ sơ bị trả lại nhiều lần hoặc phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị; kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, chậm trễ hoặc phối hợp, can thiệp đối với trường hợp thực hiện thủ tục do ủy quyền.