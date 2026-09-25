Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phiêng Pằn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Hằng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) làm cơ sở để các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý. Năm 2026, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ 9 nhóm công việc, 32 nhiệm vụ, trọng tâm là: Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Bà Thái Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cho biết: Hiện nay, tổng số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, các xã, phường là 2.234 TTHC, gồm: Cấp tỉnh 1.707 TTHC; cấp xã 527 TTHC. Các TTHC mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ được công bố, cập nhật, công khai, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong tra cứu, thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, các xã, phường đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đến hết quý III, toàn tỉnh đã trả kết quả 382.110 hồ sơ, số hồ sơ trả trước và đúng hạn chiếm 98,67%, cho thấy chuyển biến tích cực trong kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

"Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân" tại phường Thảo Nguyên.

Xã Phiêng Pằn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Phiêng Pằn, Chiềng Lương và Nà Ớt, huyện Mai Sơn cũ, có 26 bản, dân số 25.218 người. Với địa bàn rộng, dân số đông sau khi sáp nhập, xã tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ông Lò Đức Ngọc, Chủ tịch UBND xã, thông tin: UBND xã ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC. Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã duy trì hoạt động theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân. Công tác công khai, minh bạch thủ tục, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử được quan tâm thực hiện, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

9 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phiêng Pằn tiếp nhận 2.243 hồ sơ và đã giải quyết 100%; tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 98,91%. Chỉ mất 15 phút để hoàn thành thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh, ông Lò Văn Thành, bản Kết Hay, chia sẻ: Nhờ được cán bộ hướng dẫn, tôi dễ dàng nộp hồ sơ trực tuyến lên Cổng dịch vụ công, quy trình thực hiện nhanh gọn, rõ ràng, thuận lợi.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phiêng Pằn hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua điện thoại thông minh.

Ngoài tạo sự thuận tiện ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, nhiều địa phương mang dịch vụ công về cơ sở với người dân, điển hình như: Phường Tô Hiệu giải quyết TTHC lưu động tại nhà cho người có công và người cao tuổi. Xã Mường La triển khai “Ngày thứ bảy không khoảng cách - Giải quyết thủ tục hành chính cho mọi người dân”... Mô hình phát huy hiệu quả đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân, nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân.

Tại phường Thảo Nguyên, cán bộ công chức sẵn sàng làm cả ngày cuối tuần và về cơ sở để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ. Ông Đào Viết Nhân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thảo Nguyên, chia sẻ: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm triển khai “Ngày Chủ nhật hành động - Mang dịch vụ công đến tổ dân phố”, đến nhà văn hóa của 10 tổ dân phố xa trung tâm, địa bàn chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến trên điện thoại thông minh. Tại mỗi tổ dân phố, thu hút 350-400 người tham gia, người dân vừa được hỗ trợ giải quyết thủ tục, vừa được trang bị kỹ năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm tiếp tục thực hiện 5 chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ và nhân dân” được tổ chức vào các ngày thứ Bảy tuần đầu tiên của tháng, đã hỗ trợ trên 420 lượt công dân, tiếp nhận, giải quyết 77 hồ sơ/TTHC .

Với các giải pháp đồng bộ, sự quyết liệt của các cấp, các ngành cùng nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, công tác cải cách thủ tục hành chính đang được đẩy mạnh, đạt hiệu quả, góp phần từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì nhân dân phục vụ.