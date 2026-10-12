Nâng cao chất lượng dữ liệu tài sản công trong Công an nhân dân

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thời gian qua, Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong toàn lực lượng.

Trong đó, việc xây dựng Nền tảng cơ sở dữ liệu tài sản công trong CAND là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn lực tài sản công phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Tại Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Kế hoạch số 216/KH-BCA-H01 ngày 12/4/2025 về tổng thể xây dựng, triển khai phần mềm quản lý tài sản công trong CAND, Cục Kế hoạch và tài chính đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, xây dựng, phát triển và triển khai thử nghiệm Nền tảng cơ sở dữ liệu tài sản công trong CAND (gọi tắt là phần mềm). Đến nay, phần mềm đã được triển khai thử nghiệm qua các giai đoạn, bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu tập trung và ghi nhận những ý kiến thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện các chức năng, quy trình nghiệp vụ.

Đại tá Tại Quốc Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong bối cảnh yêu cầu quản trị tài sản ngày càng cao, việc đưa phần mềm vào sử dụng thống nhất sẽ tạo chuyển biến từ phương thức quản lý phân tán sang quản lý tập trung, thống nhất trên nền tảng số, hỗ trợ theo dõi vòng đời tài sản, tổng hợp dữ liệu và phục vụ kịp thời công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là trang bị một công cụ tin học, mà quan trọng hơn là chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng dữ liệu và hình thành phương thức làm việc mới. Mỗi thông tin tài sản được cập nhật phải bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; việc phân quyền, khai thác, sao lưu và bảo vệ dữ liệu phải đáp ứng yêu cầu an ninh, an toàn thông tin. Chất lượng của phần mềm phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm cập nhật, kiểm tra, quản lý và khai thác dữ liệu của từng đơn vị, từng cán bộ được giao nhiệm vụ.

Để hội nghị đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, Đại tá Tại Quốc Dũng đề nghị các đồng chí chuyên viên thuộc các phòng chức năng của Cục Kế hoạch và tài chính và Tổng công ty Gtel: chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu và môi trường thực hành; hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, theo sát từng bước thao tác; chú trọng các tình huống thực tế, nghiệp vụ phức tạp và đặc thù của từng nhóm đơn vị. Đồng thời, ghi nhận đầy đủ kiến nghị, phản ánh của học viên để tổng hợp, hướng dẫn hoặc đề xuất hoàn thiện phần mềm.

Hội nghị tập huấn được tổ chức theo hướng thiết thực, lấy người sử dụng làm trung tâm, kết hợp hướng dẫn nghiệp vụ với thực hành trực tiếp trên phần mềm.

Bên cạnh đó, các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy và thời gian tập huấn; tập trung nghiên cứu tài liệu, trực tiếp thực hành, chủ động trao đổi những nội dung chưa rõ, nhất là các khó khăn phát sinh trong quản lý tài sản tại đơn vị. Đại tá Tại Quốc Dũng cũng đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, bố trí nhân sự và các điều kiện cần thiết để triển khai phần mềm thống nhất, thường xuyên; thực hiện rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu tài sản đúng thẩm quyền, đúng quy trình; tăng cường kiểm tra, đối chiếu và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Cục Kế hoạch và tài chính để được hướng dẫn, xử lý.

Với hơn 500 học viên là đại diện lãnh đạo đơn vị chỉ huy trực tiếp về công tác quản lý tài sản công, cán bộ thực hiện công tác quản lý tài sản công, kế toán tài sản tại Công an các đơn vị, hội nghị tập huấn được tổ chức theo hướng thiết thực, lấy người sử dụng làm trung tâm, kết hợp hướng dẫn nghiệp vụ với thực hành trực tiếp trên phần mềm, theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Nội dung tập huấn tập trung vào thao tác các quy trình quản lý, xử lý tài sản công toàn trình trên môi trường số: nhập tăng tài sản; lập hồ sơ, trình phê duyệt việc đưa tài sản vào biên chế, điều chuyển, điều động, thanh lý, loại biên và các hình thức xử lý khác; quản lý kho, dữ liệu dùng chung, khấu hao, hao mòn, hợp đồng, dự án; quản lý tài khoản, phân quyền; tra cứu, khai thác, trích xuất báo cáo và các biểu mẫu thống kê…