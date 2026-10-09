Nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách công tác Đội

Đến dự lễ bế giảng vào chiều 9/10 có các đồng chí: Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn; Phạm Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

Các đại biểu dự lễ bế giảng lớp tập huấn công tác Đội “Khăn quàng đỏ” năm 2026.

Trong 5 ngày tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức về tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; những nội dung trọng tâm trong triển khai công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn mới.

Ngoài ra, học viên còn được trang bị kỹ năng về thực hành nghi thức, nghi lễ Đội, tổ chức sinh hoạt tập thể; đặc biệt là kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn cho trẻ em trên không gian mạng.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phạm Thanh Tâm phát biểu bế giảng lớp tập huấn.

Phát biểu tại buổi lễ, đánh giá cao tinh thần học tập của học viên, đồng chí Phạm Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, tin tưởng, những kiến thức, kỹ năng được tập huấn sẽ giúp các giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ Đội nâng cao chất lượng công tác tại đơn vị, địa phương.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho học viên.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phạm Thanh Tâm (ảnh trên) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Trần Đăng Khoa trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho 249 học viên đạt yêu cầu./.