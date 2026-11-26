Tổng công ty VTC và Cục Thể dục Thể thao đang phối hợp triển khai chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ người hướng dẫn tập luyện thể thao tại Việt Nam thông qua Học viện Thể thao VTC.

Theo đó, Tổng công ty VTC tổ chức các chương trình tập huấn chuyên môn và cấp chứng nhận dành cho người hướng dẫn tập luyện nhiều bộ môn như: Thể dục thể hình và Fitness, Yoga, Dân vũ thể thao, Vũ đạo thể thao giải trí và Võ cổ truyền.

Một tiết học tại Học viên Thể thao VTC.

Các chương trình được xây dựng phù hợp với đặc thù từng bộ môn, trên cơ sở quy định và khung chương trình chuyên môn hiện hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với sự phối hợp chuyên môn của Cục Thể dục Thể thao.

Nội dung đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tập trung trang bị kiến thức về chuyên môn, kỹ thuật vận động, phương pháp hướng dẫn, xây dựng giáo án, tổ chức hoạt động tập luyện và bảo đảm an toàn cho người tham gia.

Hiệu quả của sự phối hợp giữa Tổng công ty VTC và Cục Thể dục Thể thao được thể hiện thông qua sự kết hợp giữa năng lực tổ chức, ứng dụng công nghệ của VTC với kinh nghiệm quản lý và chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia trong lĩnh vực thể thao.

Chứng nhận được cấp bởi Cục Thể dục thể thao Việt Nam có hiệu lực trên toàn quốc và là căn cứ pháp lý để cá nhân làm người hướng dẫn tập luyện thể thao hoặc phục vụ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp, cơ sở tập khi không thuộc diện miễn trừ.

Với định hướng lấy chất lượng chuyên môn và tính ứng dụng thực tiễn làm trọng tâm, Học viện Thể thao VTC hướng tới xây dựng địa chỉ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn dành cho người hướng dẫn tập luyện, huấn luyện viên và những người hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Theo Tổng công ty VTC, trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ liên tục phối hợp với Cục Thể dục Thể thao mở rộng các chương trình tập huấn, đa dạng hóa bộ môn và nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực thể thao chuyên nghiệp.