Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Cán bộ, đảng viên xã Lóng Sập dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Lóng Sập và xã Chiềng Khừa, thị xã Mộc Châu cũ, trong giai đoạn đầu, xã Lóng Sập đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, do địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, khối lượng công việc lớn, trong khi nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ tại một số bộ phận chuyên môn. Không ít cán bộ cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều đầu việc do thực hiện tinh gọn bộ máy, trong khi yêu cầu xử lý công việc ngày càng nhanh, chính xác hơn trên môi trường số.

Đồng chí Đinh Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Đảng ủy xã đã tập trung rà soát tổng thể, có phương án sắp xếp nhân sự khoa học, phù hợp. Đến thời điểm hiện tại, xã đã bố trí ổn định 53 cán bộ, công chức và quản lý trực tiếp hàng trăm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, giáo dục, y tế. Việc điều động, phân công cán bộ được thực hiện nghiêm túc trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tính kế thừa và không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Xã đặc biệt ưu tiên bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao tại các vị trí trực tiếp tham mưu những lĩnh vực trọng tâm, phức tạp và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Công an xã Lóng Sập hướng dẫn người dân tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID.

Qua rà soát, trong tổng số 53 cán bộ, công chức của xã Lóng Sập, gần 10% cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ thạc sĩ; trên 86% cán bộ, công chức có trình độ đại học, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc. Qua thực tiễn vận hành, đội ngũ cán bộ, công chức của xã đã thích ứng nhanh với nhiệm vụ trong giai đoạn mới; nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng thực thi công vụ, góp phần tích cực vào việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân hiện được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, đặt ra yêu cầu cao đối với những cán bộ trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Đồng chí Lò Văn Đức, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: Việc xử lý hồ sơ trên môi trường số, đòi hỏi cán bộ phải nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ và thường xuyên cập nhật các phần mềm mới. Bên cạnh đó, một trong những khó khăn khi chuyển sang môi trường điện tử là làm sao để bà con ở xã vùng biên như Lóng Sập hiểu và làm quen với công nghệ. Vì thế, cán bộ tại Trung tâm vừa tiếp nhận hồ sơ, vừa trực tiếp hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ qua điện thoại, giúp bà con tiết kiệm thời gian, công sức đi lại.

Lãnh đạo xã Lóng Sập thăm kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại bản Bó Sặp.

Cùng với việc sắp xếp, bố trí đội ngũ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được xã Lóng Sập triển khai theo hướng sát thực tế, với hình thức linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã cử 4 cán bộ đào tạo trình độ đại học; 2 cán bộ đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 2 cán bộ đào tạo trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ xây dựng Đảng cho 28 lượt cán bộ. Đồng thời, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền và công tác Mặt trận cho 45 đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác Mặt trận bản; 100% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật.

Có thể thấy, mỗi cán bộ từng bước thích ứng với phương thức làm việc mới, phát huy năng lực, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ngay từ cơ sở. Đây là nền tảng quan trọng để xã Lóng Sập tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.