Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (đoàn Hải Phòng) quan tâm đến tiêu chuẩn dinh dưỡng, cơ chế giám sát thực tế bếp ăn trường học và lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn học đường. Theo đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, dự thảo luật đã quy định trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc lồng ghép giáo dục về ATTP, đồng thời, xác định trách nhiệm giám sát các cơ sở cung cấp suất ăn của UBND cấp xã. Tuy nhiên, quy định chủ yếu liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh trong chế biến, bảo quản thực phẩm, chưa quy định cụ thể về yêu cầu dinh dưỡng đối với suất ăn học đường và cơ chế giám sát quá trình chế biến, cung cấp suất ăn tại cơ sở giáo dục.

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Để bảo đảm ATTP, nâng cao chất lượng dinh dưỡng học đường và bảo vệ sức khỏe trẻ em, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định: Cơ sở chế biến dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể cung cấp suất ăn học đường trong các cơ sở giáo dục phải tuân thủ Tháp dinh dưỡng học đường theo từng độ tuổi do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; thực hiện lưu mẫu thức ăn điện tử, cập nhật trực tuyến hằng ngày lên Hệ thống thông tin dữ liệu về ATTP quốc gia. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát của ban đại diện cha mẹ học sinh thông qua việc cho phép truy cập vào hệ thống dữ liệu ATTP chuyên ngành. Cùng với đó, cần quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã, cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp trong việc bảo đảm chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Việc xây dựng quy trình quản lý, giám sát chặt chẽ, đồng bộ là cơ sở quan trọng để bảo đảm chất lượng từng suất ăn học đường. Trong đó, cần kiểm soát xuyên suốt từ nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản đến khâu cung cấp suất ăn. Bên cạnh tuân thủ các yêu cầu khắt khe về vệ sinh, ATTP, một vấn đề quan trọng không kém là bảo đảm cân đối dinh dưỡng theo từng lứa tuổi. Qua đó, không chỉ phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm mà còn góp phần cải thiện thể chất, nâng cao sức khỏe và tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của học sinh.