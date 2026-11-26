Môn đấu kiếm thuộc Đại hội TTTQ năm nay đã khởi tranh ngày 24-11, quy tụ 142 kiếm thủ đến từ 7 đơn vị tranh tài 15 bộ huy chương. Điều đặc biệt là tham gia điều hành môn đấu này có 2 trọng tài (1 nam, 1 nữ) đến từ Liên đoàn Đấu kiếm quốc tế. Ông Nguyễn Hồng Đăng, phụ trách bộ môn đấu kiếm, Cục Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, việc có 2 trọng tài quốc tế sẽ giúp công tác điều hành chuyên môn, giám sát các nội dung thi đấu môn đấu kiếm bảo đảm kỹ càng, công bằng.

Trọng tài người Australia gốc Việt Nghĩa Trần điều hành ở một trận đấu môn karate thuộc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: THU SÂM

Tương tự như môn đấu kiếm, môn karate cũng mời 1 trọng tài quốc tế và công tác điều hành thi đấu được đánh giá rất cao. Theo ông Vũ Sơn Hà, chuyên viên phụ trách môn karate, Cục TDTT Việt Nam, bộ môn karate mời trọng tài quốc tế thuộc Liên đoàn Karate thế giới Nghĩa Trần tham gia điều hành tại Đại hội TTTQ bằng kinh phí xã hội hóa. Trọng tài người Australia gốc Việt Nghĩa Trần và 50 trọng tài quốc gia Việt Nam đóng góp rất lớn vào sự thành công của môn karate tại đại hội, bảo đảm sự công bằng, khách quan và chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, điều hành giải đấu.

Tổng cộng có 26 trọng tài quốc tế tham gia điều hành ở Đại hội TTTQ năm nay và tập trung ở những môn có yêu cầu cao về chuyên môn, kỹ thuật và độ chính xác trong đánh giá, chấm điểm, như: Khiêu vũ thể thao, đấu kiếm, bóng rổ, bơi, karate, roller và bowling.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam nhấn mạnh, việc tăng cường trọng tài quốc tế được cân nhắc dựa trên đặc thù từng môn, nhằm bảo đảm áp dụng thống nhất luật thi đấu, hạn chế sai sót, tranh chấp chuyên môn và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các vận động viên. "Việc mời trọng tài quốc tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều hành, củng cố niềm tin của các đoàn thể thao, huấn luyện viên và vận động viên mà còn tạo điều kiện để đội ngũ trọng tài Việt Nam trực tiếp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cập nhật phương pháp điều hành theo chuẩn mực quốc tế. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu trong nước và quốc tế", ông Nguyễn Hồng Minh đánh giá.

Cùng với công tác trọng tài, Cục TDTT Việt Nam và Ban tổ chức Đại hội TTTQ lần thứ X-2026 chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm tăng cường giám sát, phòng ngừa tiêu cực, bảo đảm kỷ cương trong thi đấu. Đặc biệt, cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an được mời tham gia Ban tổ chức một số môn võ thuật và các môn có tính chất nhạy cảm.

Việc chủ động mời trọng tài quốc tế, kết hợp tăng cường giám sát và nâng cao năng lực đội ngũ trọng tài trong nước cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm của Cục TDTT Việt Nam và Ban tổ chức đại hội. Đây không chỉ là giải pháp bảo đảm chất lượng chuyên môn tại đại hội mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa, hội nhập quốc tế của thể thao nước nhà.