Nâng cao chất lượng dịch vụ ngành du lịch

Lãnh đạo thành phố ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung.

Để giải quyết các hạn chế và phát triển du lịch bền vững, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các phường trọng điểm như Hải Châu, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An... tăng cường kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, chấm dứt tình trạng vứt rác bừa bãi, chèo kéo khách, bán hàng rong trái quy định.

Các địa phương xử lý nghiêm hành vi “chặt chém” du khách, kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung tham mưu phát triển các sản phẩm du lịch mới, giá trị gia tăng cao, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế đêm, ẩm thực Đà Nẵng và công nghiệp văn hóa.

Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm như Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia và châu Âu. Các cơ quan như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công Thương và Thuế thành phố thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thủ tục đầu tư, chính sách đất đai và giá điện cho doanh nghiệp.