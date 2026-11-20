Xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng dịch vụ. (Ảnh: LINH BẢO)

Yêu cầu không khói thuốc cần được cụ thể hóa theo đặc điểm từng loại hình, khu vực

Giờ đây, trong những hành trình khám phá, du khách không chỉ tìm kiếm cảnh quan đẹp, cơ sở vật chất tốt mà còn mong muốn được trải nghiệm những không gian sạch, an toàn, lành mạnh và thân thiện. Một môi trường trong lành, sạch sẽ, an toàn sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm, tạo dựng thương hiệu điểm đến và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Nhìn lại năm 2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã triển khai các lớp tập huấn xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc tại Lào Cai, Cần Thơ và thành phố Huế. Kinh nghiệm từ các địa phương này đã tiếp tục bổ sung những tình huống, cách làm từ thực tiễn quản lý và hoạt động kinh doanh, phục vụ công tác hướng dẫn tại cơ sở. Khánh Hòa đơn vị tiếp theo được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai hoạt động này.

Từ góc độ quản lý địa phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa Cung Quỳnh Anh cho biết: "Với thế mạnh du lịch biển và nghỉ dưỡng, Khánh Hòa quan tâm đến việc duy trì môi trường phục vụ trong lành, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến".

Kinh nghiệm tại các đơn vị kinh doanh cho thấy, yêu cầu không khói thuốc cần được cụ thể hóa theo đặc điểm từng loại hình, khu vực. Đối với điểm tham quan có lượng khách lớn, việc bố trí thông tin, hướng dẫn và giám sát các khu vực công cộng giữ vai trò vô cùng quan trọng.

Do đó, các doanh nghiệp cần thực hiện đúng quy định pháp luật và duy trì các biện pháp quản lý phù hợp trong hoạt động hằng ngày. Điều này sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Trong quá trình xanh hóa hoạt động du lịch, hướng đến việc phát triển một nền du lịch bền vững, các điểm đến cần tạo dựng môi trường tham quan sạch, an toàn. Khi cơ sở lưu trú trở nên trong lành hơn, không gian dịch vụ thân thiện hơn sẽ góp phần hình thành những tiêu chuẩn mới của điểm đến.

Xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú là việc làm cụ thể, thiết thực, vừa góp phần bảo vệ sức khỏe, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và bền vững.

Cần bảo đảm sự thống nhất giữa pháp luật và tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn

Theo bà Lưu Thị Hương Hoài, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Lưu trú du lịch. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cần nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với bảo vệ sức khỏe du khách, người lao động và xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về địa điểm cấm hút thuốc, điều kiện đối với khu vực dành riêng cho người hút thuốc tại những địa điểm được phép bố trí, cũng như trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở. Đối với hoạt động du lịch, việc thực hiện các quy định này liên quan trực tiếp đến nhiều khâu phục vụ khách và không gian sử dụng chung.

Từ thực tiễn hoạt động, có thể thấy, việc duy trì môi trường không khói thuốc không thể chỉ dựa vào biển báo hoặc nội quy. Cơ sở lưu trú cần thông tin rõ quy định cho khách khi đặt phòng, nhận phòng và sử dụng dịch vụ.

Các cơ sở lưu trú cần phân công trách nhiệm cho bộ phận lễ tân, bộ phận phục vụ, an ninh và người quản lý trực ca để kịp thời nhắc nhở, tiếp nhận phản ánh, xử lý tình huống phát sinh. Tại điểm tham quan, cách tổ chức thông tin và giám sát cần phù hợp với đặc điểm không gian, lượng khách và hoạt động khai thác.

Bên cạnh việc thực hiện quy định pháp luật, mối quan hệ giữa yêu cầu về môi trường không khói thuốc với tiêu chuẩn quốc gia về cơ sở lưu trú du lịch cũng cần được quan tâm. Đây cũng là vấn đề được nghiên cứu trong quá trình soát xét TCVN 4391:2015 về xếp hạng khách sạn do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai.

Các khách sạn cần chủ động thực hiện chính sách không hút thuốc hoàn toàn trong nhà. Đồng thời, các yêu cầu liên quan đến khu vực hút thuốc nên được xem xét thận trọng. Điều này nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa tiêu chuẩn với pháp luật, đồng thời, có phương pháp đánh giá phù hợp với điều kiện vận hành của doanh nghiệp.

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về địa điểm cấm hút thuốc, điều kiện đối với khu vực dành riêng cho người hút thuốc tại những địa điểm được phép bố trí, cũng như trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở. Đối với hoạt động du lịch, việc thực hiện các quy định này liên quan trực tiếp đến nhiều khâu phục vụ khách và không gian sử dụng chung.