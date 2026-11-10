Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch

Xã Phong Nha là địa phương trọng điểm về du lịch của tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.Đ

Tại xã Phong Nha-địa bàn trọng điểm về du lịch, công tác này đã và đang được triển khai nghiêm túc. Xã đã thành lập 5 tổ liên ngành, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh, niêm yết giá, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra, đã phát hiện một số cơ sở vẫn còn những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động kinh doanh.

Tổ kiểm tra của xã Phong Nha chỉ ra những tồn tại, thiếu sót tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn xã - Ảnh: T.Đ

Điển hình là tại cơ sở lưu trú Vu’s Homestay, tổ kiểm tra đã phát hiện cơ sở này thiếu giấy thông báo đủ kiều kiện kinh doanh và chưa niêm yết giá công khai theo quy định.

Chị Phạm Thị Kiều Anh, chủ cơ sở Vu’s Homestay cho biết: Cơ sở đã hoạt động được 7 năm và luôn chấp hành các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vừa rồi tổ kiểm tra của xã đã chỉ ra một số điểm về thiếu bảng niêm yết giá công khai treo ở tường, chỉ có bảng giá để ở bàn và thiếu giấy thông báo đủ kiều kiện kinh doanh. Vì vậy, sau khi đoàn kiểm tra chỉ ra, cơ sở khắc phục ngay. Treo bảng niêm yết giá và hoàn thiện giấy tờ còn thiếu. Cơ sở cũng cam kết sẽ luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật để phục vụ tốt hơn cho du khách.

Tổ kiểm tra của xã Phong Nha đề nghị chủ cơ sở khẩn trương khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong hoạt động kinh doanh dịch vụ - Ảnh: T.Đ

Là địa bàn trọng điểm về du lịch, thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế, vì vậy, thời gian qua, UBND xã Phong Nha thường xuyên tổ chức hội nghị gặp mặt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh DVDL. Đồng thời, có các văn bản chỉ đạo và tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, đấu tranh và xử lý tình trạng chèo kéo, cò mồi đối với khách du lịch. Tuy nhiên trên thực tế, một số cơ sở vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định này.

Ông Trần Hương Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Nha cho biết: Sau chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 5/11/2026, UBND xã Phong Nha đã khẩn trương tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh DVDL trên địa bàn.

Các tổ công tác kiểm tra toàn bộ 124 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và 231 cơ sở nhà hàng, quán ăn trên địa bàn. Khi kiểm tra, đoàn sẽ chỉ ra các vi phạm, thiếu sót, sau đó có thông báo gửi các chủ cơ sở về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế. Xã sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu cơ sở nào không khắc phục hoặc cố tình không khắc phục sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Xã Phong Nha có 124 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và 231 cơ sở nhà hàng, quán ăn - Ảnh: T.Đ

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 6/11/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động kinh doanh DVDL trên địa bàn tỉnh; trong đó, đề nghị các địa phương phải khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện hoạt động kinh doanh DVDL đối với các cơ sở lưu trú, ăn uống trên địa bàn và báo cáo kết quả gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/11/2026 để báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Việc kiểm tra, rà soát không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử lý những tồn tại, thiếu sót mà còn hướng đến nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh DVDL.

Ông Nguyễn Văn Thanh, chủ cơ sở nhà nghỉ Thiên Thanh, xã Phong Nha, cho biết: Thời gian qua, UBND xã Phong Nha và Công an xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở. Cơ sở chấp hành tốt các quy định. Riêng đối với việc bán đúng giá niêm yết thì đã có bảng giá và luôn bán theo đúng giá niêm yết, kể cả trong mùa cao điểm du lịch.

Ngoài ra, cơ sở cũng liên kết với một số ngân hàng thương mại, tạo lập các bảng mã QR code để du khách thanh toán không dùng tiền mặt; trang bị máy POS chấp nhận thanh toán bằng thẻ quốc tế, tạo thuận lợi cho du khách nước ngoài khi sử dụng các DVDL, lưu trú và ăn uống tại cơ sở.

Kết quả kiểm tra, rà soát phải báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/11/2026 - Ảnh: T.Đ

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng DVDL không chỉ dừng lại ở kiểm tra, nhắc nhở mà phải được triển khai đồng bộ, thực chất và có kết quả cụ thể. Các địa phương phải khẩn trương rà soát, xác định rõ những tồn tại, yêu cầu từng cơ sở khắc phục; xử lý những trường hợp vi phạm, cố tình không chấp hành.

Đặc biệt, phải gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương với kết quả quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn. Tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi du khách, xây dựng hình ảnh du lịch Quảng Trị an toàn, văn minh, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.