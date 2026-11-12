Nâng cao chất lượng dịch vụ - Động lực để du lịch Đất Tổ bứt phá

Tín hiệu vui từ sự tăng trưởng

Sau hợp nhất, không gian du lịch Phú Thọ được mở rộng, kết nối từ vùng Đất Tổ linh thiêng với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, danh thắng Tây Thiên, Tam Đảo đến những đồi chè Long Cốc, khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy, Vườn quốc gia Xuân Sơn và không gian văn hóa đặc sắc vùng lòng hồ Hòa Bình, Mai Châu. Mỗi vùng đất mang một nét đặc trưng riêng, tạo nên nguồn tài nguyên phong phú để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng.

Hát Xoan làng cổ tại đình Hùng Lô là sản phẩm du lịch độc đáo, giàu bản sắc, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Các dịch vụ phục vụ tour tham quan làng du lịch cộng đồng Hùng Lô cũng ngày càng được chú trọng đầu tư theo hướng chuyên nghiệp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh ước đón 14,25 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt khoảng 14,7 nghìn tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của các điểm đến văn hóa, tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, nhìn vào cơ cấu khách du lịch cho thấy, khách lưu trú mới chiếm khoảng 30,5% tổng lượt khách, thời gian lưu trú bình quân đạt khoảng 1,2 ngày/khách. Điều này cho thấy dư địa phát triển du lịch theo chiều sâu còn rất lớn. Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 cũng xác định định hướng chuyển từ khai thác tài nguyên đơn thuần sang kiến tạo giá trị, với thương hiệu “Dịch vụ chất lượng - Sản phẩm khác biệt - Hiệu quả bền vững”. Trong đó, nâng cao chất lượng dịch vụ được xác định là một trong những yếu tố then chốt.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Giám đốc du lịch Homestay Long Cốc Ecolodge, xã Long Cốc cho biết: “Du khách đến Long Cốc không chỉ muốn nghỉ ngơi, ngắm đồi chè mà còn muốn trải nghiệm cuộc sống của người dân. Chúng tôi đã chủ động kết nối các điểm tham quan, cơ sở sản xuất chè và đơn vị lữ hành để xây dựng hành trình phong phú, giúp du khách có thêm trải nghiệm và lưu trú lâu hơn. Sự kết nối này góp phần thu hút khách từ nhiều địa phương đến tham quan, trải nghiệm. Cùng với đó, chúng tôi luôn quan tâm nâng cao chất lượng các dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách”.

Thời gian qua, công tác nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, từ cơ quan quản lý nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Các địa phương chủ động chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp hạ tầng, hoàn thiện không gian phục vụ du khách. Điển hình, tại xã Tam Đảo, chiến dịch “Tháng cao điểm chỉnh trang, nâng cao chất lượng Khu du lịch” được phát động sâu rộng, thu hút sự tham gia của chính quyền và doanh nghiệp. Các cơ sở kinh doanh ký cam kết bảo đảm môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp, thực hiện ứng xử văn minh với du khách.

Cùng với đó, việc liên kết các sản phẩm, tuyến điểm du lịch đang từng bước được đẩy mạnh. Phú Thọ chú trọng kết nối du lịch tâm linh tại Đền Hùng với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy, du lịch cộng đồng ở Long Cốc và vùng cao Vân Sơn. Các hành trình được xây dựng gắn với dịch vụ trải nghiệm, hoạt động về đêm và quảng bá đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của du lịch Đất Tổ.

Cần nguồn nhân lực chất lượng cao

Một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Đất Tổ là phát triển nguồn nhân lực. Thực tế cho thấy, thái độ phục vụ, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng giao tiếp của đội ngũ lao động trực tiếp là những yếu tố quan trọng tạo ấn tượng đối với du khách, góp phần quyết định chất lượng trải nghiệm tại mỗi điểm đến.

Nhận thức rõ điều này, tỉnh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng ứng xử cho đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên, nhân viên cơ sở lưu trú và các dịch vụ du lịch. Đáng chú ý, mô hình liên kết đào tạo giữa nhà trường với doanh nghiệp lữ hành, khách sạn đang từng bước phát huy hiệu quả. Sinh viên ngành du lịch có cơ hội thực tập trong môi trường thực tế, tiếp cận quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ trước khi tốt nghiệp, qua đó góp phần bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ năng cho các cơ sở kinh doanh và điểm đến du lịch.

Khu Homestay Long Cốc Ecolodge, thuộc xã Long Cốc với dịch vụ ăn nghỉ tiêu chuẩn, đang là điểm thu hút du khách lưu trú và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, du lịch cộng đồng tại khu vực.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đón ít nhất 20 triệu lượt khách, trong đó khoảng 7,8 triệu lượt khách lưu trú; doanh thu du lịch đạt 26.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho tối thiểu 30.000 lao động.

Để hiện thực hóa mục tiêu đón ít nhất 20 triệu lượt khách vào năm 2030, đồng thời từng bước xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội của cả nước, ngành du lịch cần tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi số là yêu cầu quan trọng, hướng tới số hóa thông tin tại 100% khu, điểm du lịch; ứng dụng công nghệ trong thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng hệ thống thuyết minh tự động, tạo thuận lợi cho du khách trong quá trình tham quan, trải nghiệm.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và ẩm thực, khuyến khích phát triển hệ thống khách sạn cao cấp từ 4 - 5 sao, chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chuẩn hóa phong cách phục vụ tại các nhà hàng, homestay. Việc xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện cũng cần được quan tâm, trong đó kiên quyết ngăn chặn tình trạng chèo kéo, ép giá, nâng giá dịch vụ; từng bước hạn chế, tiến tới loại bỏ sản phẩm nhựa dùng một lần tại các khu, điểm du lịch. Qua đó, xây dựng những điểm đến xanh, sạch, văn minh, hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa, nhất là trong bối cảnh du lịch cộng đồng ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ cho biết: “Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời nhằm kích cầu du lịch, phát triển các sản phẩm, dịch vụ và tour du lịch mang bản sắc, hấp dẫn”. Cùng với hoạt động xúc tiến, quảng bá, Trung tâm chú trọng khuyến khích các khu, điểm du lịch quan tâm thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững.

Có thể thấy, với tư duy phát triển du lịch bài bản, chuyên nghiệp cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nâng cao chất lượng dịch vụ đang trở thành yêu cầu quan trọng để du lịch Đất Tổ tạo bước đột phá. Phát huy tiềm năng, lợi thế, gắn phát triển du lịch với tạo sinh kế cho người dân, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ tài nguyên, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của tỉnh.