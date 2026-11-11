Nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng cao

Một tiết học của cô và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cao Thượng, xã Ba Bể.

Trong một tiết học của thầy và trò lớp 5A1, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cao Thượng, xã Ba Bể, bên cạnh sách, vở còn có sự hỗ trợ của màn hình tương tác thông minh và máy tính. Nhờ ứng dụng công nghệ, học sinh được tiếp cận các tiết học trực tuyến, bài giảng điện tử với hình ảnh, nội dung trực quan, sinh động, qua đó tăng hứng thú học tập.

Em Nguyễn Đức Khang, học sinh lớp 5A1, cho biết: Từ năm học lớp 4, em đã được học nhiều môn kết hợp giữa lời giảng của thầy với màn hình ti vi. Em rất thích thú khi được học như vậy và mong muốn sẽ được học nhiều bài trên lớp như thế.

Không chỉ đổi mới phương pháp giảng dạy, việc chăm lo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh cũng được các nhà trường vùng cao chú trọng. Với đặc thù địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, mô hình bán trú có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh duy trì việc học tập, hạn chế tình trạng nghỉ học do điều kiện đi lại.

Thầy giáo Văn Phúc Hòa, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nghiên Loan, cho biết: Ngay khi bước vào năm học mới, Nhà trường đã tập trung chuẩn bị tốt công tác bán trú cho học sinh, bảo đảm các điều kiện theo quy định. Các khâu lựa chọn, chế biến thực phẩm đều được thực hiện nghiêm túc. Cơ sở vật chất phục vụ dạy học và bán trú cũng được Nhà trường khắc phục khó khăn, bảo đảm đủ lớp, đủ phòng cho các học sinh.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên được xác định là yếu tố quan trọng để cải thiện chất lượng giáo dục vùng cao. Các nhà trường tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giáo viên, bố trí đủ nhân lực ở các bộ môn; ưu tiên tuyển dụng giáo viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm học sinh, tạo thuận lợi trong giao tiếp, truyền đạt kiến thức. Các chính sách, chế độ ưu đãi, hỗ trợ giáo viên cũng được triển khai đầy đủ theo quy định.

Thầy giáo Chu Đức Huấn, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cao Thượng, xã Ba Bể, cho biết: Sau khi thực hiện sáp nhập trường tiểu học và THCS, đội ngũ cán bộ, giáo viên của Nhà trường được tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Nhà trường cũng đã lựa chọn, sắp xếp đội ngũ theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện đặc thù của Nhà trường và địa phương.

Những chuyển biến từ cơ sở là nền tảng để Thái Nguyên tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục, trong đó mục tiêu giáo dục vùng cao, đến năm 2030 phấn đấu có 82% số trường học đạt chuẩn quốc gia.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư đồng bộ từ hạ tầng công nghệ, thiết bị dạy học đến đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng kho học liệu trực tuyến. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ hỗ trợ giáo viên đổi mới cách truyền đạt kiến thức mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn tài nguyên giáo dục cho học sinh miền núi.