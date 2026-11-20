Nâng cao chất lượng đào tạo sau hợp nhất
Chiều 20/11, Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, với chủ đề “Tri ân các thế hệ - Kết nối để phát triển”.
Đến dự và chúc mừng nhà trường có đồng chí Lê Thị Ái Nam, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên nhà trường.
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 47 năm xây dựng và phát triển của Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực y tế.
Đặc biệt, lễ kỷ niệm năm nay đánh dấu chặng đường mới sau khi Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau và Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu được hợp nhất.
Bác sĩ CKII Huỳnh Quốc Sử, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, khẳng định, việc hợp nhất mở ra cơ hội phát triển mới trên nền tảng truyền thống và những giá trị được các thế hệ nhà giáo dày công vun đắp. Nhà trường sẽ tập trung đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên; phấn đấu đến năm 2035 trở thành địa chỉ đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, có uy tín trong khu vực.
Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, nhu cầu nhân lực y tế của tỉnh hiện còn thiếu khoảng 9.030 người, gồm 2.970 bác sĩ, 5.940 điều dưỡng và 120 dược sĩ. Trong số 544 sinh viên tốt nghiệp các ngành điều dưỡng, dược, hộ sinh vào tháng 9/2026, có 89,89% đạt loại khá trở lên và khoảng 93% có việc làm ổn định. Những con số này cho thấy vai trò quan trọng của nhà trường trong đào tạo, cung ứng nhân lực y tế, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tận dụng cơ hội sau hợp nhất để nâng tầm quy mô, chất lượng đào tạo; triển khai hiệu quả tinh thần các Nghị quyết 71, 72 và 57 của Bộ Chính trị. Trong đó, cần đổi mới chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội, lấy người học làm trung tâm; khẩn trương hoàn thiện các đề án, quy chế quản trị sau sắp xếp; quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ sở thực hành, thực nghiệm.
"Nhà trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường liên kết với các cơ sở y tế và đơn vị sử dụng lao động, mở rộng hợp tác chuyên môn, chú trọng truyền thông và xây dựng hình ảnh. Đặc biệt, lấy chất lượng đầu ra làm thước đo, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội lực, phấn đấu nâng tỷ lệ nhân lực đáp ứng tiêu chí trường chất lượng cao từ 15% hiện nay lên 50% vào năm 2030", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân yêu cầu.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nang-cao-chat-luong-dao-tao-sau-hop-nhat-a134575.html