Đến dự và chúc mừng nhà trường có đồng chí Lê Thị Ái Nam, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên nhà trường.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 47 năm xây dựng và phát triển của Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Đặc biệt, lễ kỷ niệm năm nay đánh dấu chặng đường mới sau khi Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau và Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu được hợp nhất.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, chia sẻ tâm huyết, gửi gắm kỳ vọng đến đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường trong chặng đường phát triển mới.

Bác sĩ CKII Huỳnh Quốc Sử, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, khẳng định, việc hợp nhất mở ra cơ hội phát triển mới trên nền tảng truyền thống và những giá trị được các thế hệ nhà giáo dày công vun đắp. Nhà trường sẽ tập trung đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên; phấn đấu đến năm 2035 trở thành địa chỉ đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, có uy tín trong khu vực.

Thầy Nhan Văn Đấu, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Y tế Minh Hải, ôn lại những kỷ niệm và tình cảm gắn bó với mái trường trong suốt quá trình công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo hai trường qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, nhu cầu nhân lực y tế của tỉnh hiện còn thiếu khoảng 9.030 người, gồm 2.970 bác sĩ, 5.940 điều dưỡng và 120 dược sĩ. Trong số 544 sinh viên tốt nghiệp các ngành điều dưỡng, dược, hộ sinh vào tháng 9/2026, có 89,89% đạt loại khá trở lên và khoảng 93% có việc làm ổn định. Những con số này cho thấy vai trò quan trọng của nhà trường trong đào tạo, cung ứng nhân lực y tế, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ quản lý, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tận dụng cơ hội sau hợp nhất để nâng tầm quy mô, chất lượng đào tạo; triển khai hiệu quả tinh thần các Nghị quyết 71, 72 và 57 của Bộ Chính trị. Trong đó, cần đổi mới chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội, lấy người học làm trung tâm; khẩn trương hoàn thiện các đề án, quy chế quản trị sau sắp xếp; quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ sở thực hành, thực nghiệm.

"Nhà trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường liên kết với các cơ sở y tế và đơn vị sử dụng lao động, mở rộng hợp tác chuyên môn, chú trọng truyền thông và xây dựng hình ảnh. Đặc biệt, lấy chất lượng đầu ra làm thước đo, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội lực, phấn đấu nâng tỷ lệ nhân lực đáp ứng tiêu chí trường chất lượng cao từ 15% hiện nay lên 50% vào năm 2030", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân yêu cầu.

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau tặng quà tri ân các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cùng cán bộ quản lý, giảng viên qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm với tập thể Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau.