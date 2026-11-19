Đồng chí Hoàng Khánh Hùng (thứ 5, từ trái sang) thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế.

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế.

Tại Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế, đồng chí Hoàng Khánh Hùng gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong công tác giảng dạy, đào tạo. Đồng chí mong muốn thời gian tới, khoa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, vững chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đó, cần phát huy thế mạnh chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục thể chất, gắn công tác đào tạo với yêu cầu thực tiễn, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho lĩnh vực giáo dục và thể thao.

Thăm, chúc mừng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, đồng chí Hoàng Khánh Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường trong công tác giảng dạy, đào tạo. Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, trường từng bước khẳng định uy tín, kinh nghiệm trong đào tạo lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong khu vực và cả nước.

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng mong muốn trường tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo; duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật, góp phần đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật cho thành phố và khu vực. Bên cạnh trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, trường cần quan tâm giáo dục phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, khơi dậy tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm của người giáo viên. Đồng chí khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục phát huy năng lực, thế mạnh, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.

Đại diện lãnh đạo Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định tập thể nhà trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Quý Phương (thứ 5, bên trái sang) đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Phú Xuân.

Đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố đến thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Phú Xuân.

Năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Phú Xuân tuyển sinh 8 ngành thuộc 3 khối đào tạo gồm: Công nghệ và Kỹ thuật; Kinh tế và Truyền thông; Ngôn ngữ và Du lịch. Trường cũng vừa ra mắt Viện Công nghệ Mới nổi (IMT), tập trung đào tạo các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao trong nền kinh tế số như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, an ninh mạng, robotics, bán dẫn, khoa học máy tính và công nghệ kỹ thuật ô tô.

Tại buổi thăm, đồng chí Phan Quý Phương chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong công tác đào tạo, góp phần cung ứng nguồn nhân lực cho địa phương. Đồng chí mong muốn trường tiếp tục định hướng đào tạo theo nhu cầu thực tiễn của xã hội và thị trường lao động, chú trọng chất lượng, tập trung vào những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao, nhất là lĩnh vực kỹ thuật.

Đồng chí Phan Quý Phương cũng đề nghị trường tăng cường liên kết, hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo, thực hành và giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố sẵn sàng đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, hỗ trợ nắm bắt nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt Trường Cao đẳng Huế nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể Trường Cao đẳng Huế.

Đến thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời ghi nhận, trân trọng những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đồng chí Hà Văn Tuấn mong thời gian tới, Trường Cao đẳng Huế tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động. Trong đó, cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp, khả năng thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập; tăng cường liên kết, hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo, thực hành và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị trường tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tâm huyết với nghề; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.