Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo do Trung tướng, Tiến sĩ Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an chủ trì. Tham dự có Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và đại diện Công an các đơn vị, địa phương.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Trần Minh Lệ nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp trong phát hiện, tạo nguồn, tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng, Tiến sĩ Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo phát biểu khai mạc.

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất nhận định, mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số không chỉ là số lượng cán bộ được đào tạo mà quan trọng hơn là chất lượng, phẩm chất, trình độ, năng lực và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. Trong đó, cần gắn kết chặt chẽ các khâu phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm đúng nhu cầu, đối tượng, sát thực tiễn và phát huy hiệu quả sau đào tạo.

Các tham luận tập trung làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, lý luận và thực tiễn của công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số; vai trò của cán bộ Công an người dân tộc thiểu số trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, phân tích yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác đối với đội ngũ cán bộ này trong CAND.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, những kinh nghiệm, mô hình và cách làm hiệu quả, các đại biểu cũng chỉ ra khó khăn, hạn chế trong công tác phát hiện, tạo nguồn, tuyển sinh và đào tạo. Đáng chú ý, cần quan tâm nâng cao chất lượng nguồn tuyển, khả năng tiếp cận thông tin tuyển sinh, hiệu quả hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh và bồi dưỡng nguồn tuyển tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều ý kiến đề xuất tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng gắn lý luận với thực tiễn; kết hợp trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ với rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực xử lý tình huống. Cùng với đó, chú trọng phát triển năng lực tự học, tư duy sáng tạo, ngoại ngữ, kỹ năng số, khả năng thích ứng; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, học liệu, cơ sở vật chất; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo.

Hội thảo khoa học cấp Bộ về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045 trong CAND.

Các đại biểu cũng kiến nghị xác định rõ nhu cầu nhân lực ở những ngành, lĩnh vực trọng điểm, xây dựng cơ cấu và trình độ đào tạo phù hợp với vị trí công tác, đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. Việc đánh giá chất lượng cán bộ sau đào tạo cần dựa trên năng lực thực tiễn, hiệu quả công tác; đồng thời có cơ chế bố trí, sử dụng phù hợp, phát huy lợi thế về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán và sự am hiểu địa bàn của cán bộ người dân tộc thiểu số trong bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Hội thảo cũng tập trung đề xuất định hướng, cơ chế, chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong CAND giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045. Các giải pháp cần có cơ sở khoa học, luận cứ thực tiễn rõ ràng, phù hợp đặc thù lực lượng CAND, gắn với trách nhiệm tổ chức thực hiện, điều kiện bảo đảm và lộ trình cụ thể; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở đào tạo, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Trần Minh Lệ nhấn mạnh, qua các tham luận và ý kiến trao đổi, hội thảo đã thống nhất nhận thức về vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong CAND, góp phần phát triển đất nước, bảo đảm an ninh, trật tự và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với phát triển, bố trí và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số.

Kết quả nghiên cứu, trao đổi tại hội thảo sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, tiếp thu, phục vụ công tác tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện.