Ngày 26/11, tại thành phố Quảng Ninh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc tọa đàm.

Đây là hoạt động tiếp nối hai buổi tọa đàm đã được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh mới đây. Qua các buổi tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện nhu cầu và đề xuất giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trước những yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, Hội Nhà báo một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đại biểu thành phố Bắc Ninh có đồng chí Trần Tuấn Nam, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đức Lợi khẳng định: Buổi tọa đàm không chỉ là dịp để nhìn nhận thẳng thắn, đánh giá thực chất công tác đào tạo, bồi dưỡng trước những đòi hỏi ngày càng khắt khe của nghề báo, mà còn là diễn đàn để đại diện Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương cùng chia sẻ kinh nghiệm, chỉ ra những khó khăn, bất cập và tìm ra những lời giải sát thực với đặc thù từng địa bàn, từng loại hình báo chí.

Từ những tiếng nói thiết thực từ cơ sở, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có thêm căn cứ vững chắc để đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp đào tạo nhằm giúp đội ngũ người làm báo nâng cao sức bật và khả năng thích ứng trong kỷ nguyên truyền thông số đầy biến động.

Đồng chí Trần Đức Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm tập trung thảo luận ba nhóm nội dung chính: Thứ nhất, về yêu cầu thực tiễn đối với nhân lực báo chí trong kỷ nguyên số và AI, các đại biểu trao đổi về khoảng cách kỹ năng số của đội ngũ phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí; việc ứng dụng AI, báo chí dữ liệu và quản trị rủi ro trên không gian mạng; nhận diện những chuẩn mực năng lực mới và các vấn đề đạo đức nghề nghiệp trong môi trường truyền thông số.

Nội dung thứ hai về đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, các ý kiến tập trung trao đổi về việc thiết kế các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn theo hướng linh hoạt, chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm kỹ năng và nhu cầu thực tế; tích hợp hiệu quả công cụ số và AI vào chương trình giảng dạy; tăng cường phương pháp đào tạo gắn kiến thức lý thuyết với thao tác nghiệp vụ và yêu cầu công việc tại tòa soạn.

Nội dung thứ ba, về cơ chế liên kết bồi dưỡng giữa Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, các tòa soạn và tổ chức Hội, các ý kiến đề xuất giải pháp phối hợp xây dựng chương trình theo nhu cầu của từng cơ quan báo chí, địa phương; phát triển mô hình bồi dưỡng tại chỗ; biên soạn tài liệu hướng dẫn, sổ tay thực hành nghiệp vụ nhằm hỗ trợ học viên vận dụng kiến thức thường xuyên vào công việc.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Các tham luận, ý kiến tại buổi tọa đàm tiếp tục là cơ sở quan trọng để Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí có thêm góc nhìn đa chiều, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất có tính khả thi từ các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo các địa phương. Đồng thời, tổng hợp nhu cầu, tiếp tục hoàn thiện chương trình, tài liệu và phương pháp bồi dưỡng theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với yêu cầu tác nghiệp.

Các đề xuất, kiến nghị tại buổi tọa đàm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ người làm báo Việt Nam vững chuyên môn, làm chủ công nghệ, giàu bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp trong giai đoạn mới.