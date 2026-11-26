Dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các địa phương, các chuyên gia, giảng viên, đại diện các cơ quan báo chí.

Quang cảnh diễn ra buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu tập trung vào ba nhóm nội dung chính, gồm: Yêu cầu thực tiễn đối với nhân lực báo chí trong kỷ nguyên số và AI; đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo thực chiến; cơ chế liên kết bồi dưỡng giữa Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, các tòa soạn và tổ chức Hội.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại tọa đàm.

Trong đó, các vấn đề được quan tâm là khoảng cách kỹ năng số của đội ngũ phóng viên, biên tập viên; ứng dụng AI, tự động hóa, báo chí dữ liệu; quản trị rủi ro trên không gian mạng và những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong môi trường truyền thông số.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng không thể chỉ là trách nhiệm của một trung tâm hay một tổ chức Hội. Mỗi cơ quan báo chí cần coi phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm; mỗi nhà báo cần có ý thức học tập suốt đời, chủ động đổi mới và không ngừng hoàn thiện mình trước những yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Quảng Ninh phát biểu tại tọa đàm.

Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện để Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đổi mới chương trình theo hướng thực chiến, chuyên sâu, phù hợp với từng loại hình báo chí và vị trí công việc. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa Trung tâm với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo địa phương và đội ngũ chuyên gia.

Những ý kiến, kinh nghiệm và đề xuất tại tọa, sẽ là cơ sở để Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tiếp tục hoàn thiện chương trình, tài liệu và phương pháp đào tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với yêu cầu tác nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo Việt Nam vững chuyên môn, làm chủ công nghệ, giàu bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp trong giai đoạn mới.