Tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn”

Tham dự chương trình có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện các cơ quan quản lý báo chí, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Theo đó, đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi tọa đàm chuyên sâu được tổ chức tại ba miền Bắc – Trung – Nam, nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện nhu cầu và đề xuất giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Đại biểu tham dự chương trình

Đồng thời, tọa đàm cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi diễn đàn toàn quốc do Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo tổ chức nhằm lắng nghe tiếng nói từ cơ sở và đề xuất những giải pháp phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, từng loại hình cơ quan báo chí.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, hiện nay sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới không chỉ làm thay đổi cách thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin, mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với tư duy, năng lực và bản lĩnh nghề nghiệp của mỗi người làm báo.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc

“Thực tế ở các cơ quan báo chí địa phương lúc này đang rất thiếu những người làm báo thực sự hiểu và làm chủ công nghệ. Phóng viên của chúng ta vẫn loay hoay với cách khai thác dữ liệu số, lúng túng trước làn sóng thông tin giả, và đôi khi bị cuốn theo áp lực về tốc độ, số lượng và hiệu quả tiếp cận công chúng mà quên đi chiều sâu của tác phẩm và sức sáng tạo của người làm báo”, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu thực trạng.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung vào ba nhóm nội dung chính gồm: Yêu cầu thực tiễn đối với nhân lực báo chí trong kỷ nguyên số và AI; đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo thực chiến; cơ chế liên kết bồi dưỡng giữa Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, các tòa soạn và tổ chức Hội.

Đại biểu trình bày tham luận tại tọa đàm

Thông qua các tham luận và ý kiến thảo luận, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp nhận nhiều góc nhìn thực tiễn, đóng góp thiết thực từ các cơ quan báo chí, tổ chức Hội và cơ sở đào tạo.

Kết quả tại tọa đàm sẽ là cơ sở quan trọng để Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tiếp tục hoàn thiện chương trình, tài liệu và phương pháp bồi dưỡng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn sát với nhu cầu tác nghiệp của người làm báo, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực báo chí Việt Nam bản lĩnh và chuyên nghiệp trong giai đoạn mới.