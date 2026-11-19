Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh xem xét, thẩm định các sản phẩm tham gia chương trình.

Đổi mới tiêu chí, nâng cao chất lượng thẩm định

Sau hơn 7 năm triển khai, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao giá trị nông sản. Đến nay, toàn tỉnh có 210 sản phẩm OCOP, gồm 1 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia, 59 sản phẩm 4 sao và 150 sản phẩm 3 sao, với 134 chủ thể tham gia, trong đó có 86 hợp tác xã.

Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, các chủ thể OCOP đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện có hơn 200 sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh được đưa lên các sàn thương mại điện tử; trong đó, 191 sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng được giới thiệu trên buudien.vn. Ngoài ra, 14 doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ xây dựng website thương mại điện tử, góp phần tăng khả năng quảng bá và kết nối thị trường.

Tuy nhiên, nhiều chủ thể vẫn có quy mô sản xuất nhỏ, nguồn lực đầu tư hạn chế; năng lực chế biến, ứng dụng công nghệ và xây dựng thương hiệu chưa đồng đều. Một số sản phẩm chưa quan tâm đúng mức đến bảo hộ sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng theo yêu cầu thị trường.

Việc triển khai Bộ tiêu chí OCOP giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, thương hiệu và sở hữu trí tuệ. Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để các chủ thể OCOP đổi mới tư duy sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, hướng tới xây dựng những sản phẩm thực sự có giá trị và phát triển bền vững trên thị trường.

Công nhân chăm sóc, theo dõi quá trình sinh trưởng của nấm linh chi tại khu sản xuất của Công ty TNHH Mạnh Thắng.

Để bảo đảm việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thực chất và đúng quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn các xã, phường và chủ thể OCOP thực hiện đầy đủ quy trình lập hồ sơ, đánh giá, phân hạng sản phẩm. Theo đó, cấp xã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, đánh giá nguồn gốc nguyên liệu, tỷ lệ lao động địa phương, giá trị văn hóa và tri thức bản địa của sản phẩm trước khi chuyển hồ sơ đủ điều kiện lên cấp tỉnh xem xét.

Ông Vũ Tiến Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết việc triển khai Bộ tiêu chí OCOP giai đoạn 2026-2030 giúp các địa phương định hướng phát triển sản phẩm phù hợp với lợi thế của từng địa bàn; tập trung nâng hạng sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, tiến tới 5 sao; đồng thời thúc đẩy phát triển OCOP theo hướng xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng cường ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

Nâng cao năng lực chủ thể, duy trì giá trị sau công nhận

Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc, xã Tà Xùa hiện có 3 sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao, gồm: Trà xanh Mây, Bạch trà Mây và Trà xanh Thiện. Trong 10 tháng năm 2026, công ty mở rộng mạng lưới liên kết lên 310 hộ, thu mua hơn 15 tấn chè nguyên liệu, đạt doanh thu gần 8,9 tỷ đồng. Ông Phạm Vũ Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc, cho biết: Công ty chú trọng kiểm soát chất lượng ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào; hướng dẫn các hộ liên kết kỹ thuật chăm sóc, thu hái và bảo quản chè. Đồng thời, thường xuyên cải tiến quy trình chế biến, bao bì, mẫu mã, góp phần duy trì chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Công nhân Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc đóng gói sản phẩm trà.

Cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, chính quyền địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu. Ông Lò Bình Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, cho biết: Tháng 12/2025, xã thành lập Tổ Khuyến nông cộng đồng, phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân chăm sóc chè theo hướng hữu cơ; áp dụng kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo quản và sản xuất an toàn. Qua đó, giúp người trồng chè nâng cao kiến thức, kỹ thuật canh tác, từng bước cải thiện chất lượng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu thu mua, chế biến của doanh nghiệp.

Đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất là hướng đi được Công ty TNHH Mạnh Thắng, xã Mai Sơn lựa chọn nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nấm linh chi OCOP 4 sao. Ông Đào Ngọc Thắng, Giám đốc Công ty, cho biết: Doanh nghiệp đã đầu tư gần 30 tỷ đồng mở rộng nhà xưởng, trang bị hệ thống tủ sấy nhiệt, thiết bị sấy tiệt trùng, máy thái lát và hầm hấp nấm, với công suất thiết kế 30 tấn/năm. Khu sản xuất rộng 8.000 m² được quy hoạch đồng bộ, gồm: Khu vực cấy giống, ươm sợi và nuôi dưỡng nấm. Bên cạnh nấm linh chi nguyên liệu, doanh nghiệp phát triển thêm các sản phẩm cao nấm linh chi, trà nấm linh chi và rượu bao tử nấm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 40 lao động địa phương.

Được công nhận OCOP là dấu mốc quan trọng, song để duy trì giá trị và sức cạnh tranh, các chủ thể cần thường xuyên kiểm soát chất lượng, tuân thủ quy trình sản xuất, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu thị trường. Theo quy định, giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên có thời hạn 36 tháng. Trong thời gian này, các chủ thể phải duy trì chất lượng và điều kiện sản xuất theo tiêu chí đã được công nhận. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện những sản phẩm không còn đáp ứng yêu cầu, hướng dẫn chủ thể khắc phục, giữ vững uy tín và giá trị sản phẩm OCOP.

Giai đoạn 2026-2030, Sơn La phấn đấu có ít nhất 300 sản phẩm OCOP còn thời hạn chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 3 sản phẩm 5 sao và 100 sản phẩm 4 sao. Cùng với phát triển sản phẩm mới, tỉnh tiếp tục hỗ trợ các chủ thể nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì, nhãn mác, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, ứng dụng công nghệ số và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và phát triển bền vững các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Để sản phẩm OCOP khẳng định vị thế trên thị trường, việc được công nhận và xếp hạng sao là bước khởi đầu. Các chủ thể cần tiếp tục duy trì chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất, chú trọng xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là định hướng trong quá trình nâng cao chất lượng Chương trình OCOP của tỉnh Sơn La, hướng tới phát triển những sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương, có chất lượng ổn định và sức cạnh tranh cao.