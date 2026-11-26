Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy khám, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại địa phương.

Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Ở các địa bàn miền núi, điều kiện kinh tế, giao thông và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế. Một bộ phận người dân chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ, tư vấn trước hôn nhân; việc tiếp cận dịch vụ sàng lọc trước sinh, sơ sinh chưa đồng đều. Trong khi đó, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng bệnh di truyền, chăm sóc bà mẹ và trẻ em ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số. Từ thực tế đó, ngành y tế Thanh Hóa triển khai nhiều hoạt động thuộc Dự án 7, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trọng tâm là truyền thông, tư vấn, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, cộng tác viên dân số cơ sở.

Theo Chi cục Dân số tỉnh, tại 21 xã vùng đặc biệt khó khăn, ngành y tế đã tổ chức 84 cuộc truyền thông chuyên đề về dân số, hôn nhân và gia đình, tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, thu hút hơn 5.000 lượt người tham gia. Hàng nghìn lượt thanh niên được hỗ trợ khám sức khỏe trước kết hôn, qua đó phát hiện nguy cơ bệnh lý có thể ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và con cái. Công tác phòng, chống bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) cũng được chú trọng tại các địa bàn vùng cao. Các lớp tập huấn, truyền thông cộng đồng giúp cán bộ y tế, cộng tác viên dân số và người dân nâng cao kiến thức về bệnh di truyền, khuyến khích thanh niên chủ động tư vấn, xét nghiệm trước hôn nhân, góp phần hạn chế nguy cơ trẻ sinh ra mắc bệnh.

Tại xã Cẩm Thủy, cùng với truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, công tác chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi, ngày càng được quan tâm.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy, cho biết: “Người cao tuổi thường mắc các bệnh mạn tính, sức khỏe suy giảm, cần được theo dõi và chăm sóc thường xuyên. Vì vậy, bệnh viện chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tư vấn dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp, hướng dẫn người bệnh tuân thủ điều trị và chủ động phòng ngừa biến chứng, giúp người cao tuổi kiểm soát sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Thay đổi nhận thức, hướng tới nâng cao chất lượng dân số bền vững

Theo ông Lê Bá Thắng, Phó chi cục trưởng Chi cục Dân số Thanh Hóa, cùng với mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, thay đổi nhận thức, hành vi của người dân là giải pháp lâu dài. Trong đó, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng ở vùng đồng bào DTTS. Những tập quán hôn nhân lạc hậu không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội học tập, phát triển của thanh, thiếu niên mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Hoạt động truyền thông được triển khai thông qua hệ thống y tế cơ sở, trường học, tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng. Nội dung tập trung vào quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

Theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 15/4/2026 của UBND tỉnh về thực hiện công tác dân số năm 2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu 68% phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh đủ 4 bệnh; 35% trẻ sơ sinh được sàng lọc đủ 5 bệnh; 52% các cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn và 80% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Để thực hiện các mục tiêu, ngành y tế tiếp tục phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương đổi mới nội dung, hình thức truyền thông phù hợp từng nhóm đối tượng; nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở, cộng tác viên dân số, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng.