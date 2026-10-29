Nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi

Người cao tuổi đến thăm khám tại Bệnh viện Thống Nhất. (Ảnh: KHANG ANH)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 1260/TTg-KGVX, ngày 9/10/2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026. Theo đó, công tác tổ chức cần gắn kết với các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động Tuần văn hóa-Đại đoàn kết dân tộc (18-24/11) trong từng cộng đồng, khu dân cư, tổ dân phố,... bảo đảm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, lấy người cao tuổi làm trung tâm; gắn công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay có chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”. Phần lớn các hoạt động được triển khai đều hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò, vị thế của người cao tuổi.

Tại Hà Nội, trong những ngày tháng 10, hàng loạt hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức: Buổi tập dưỡng sinh với hơn 1.500 người cao tuổi tham gia; tư vấn dinh dưỡng, thăm hỏi, trao quà, động viên người cao tuổi neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn; chuỗi chương trình giao lưu văn nghệ, sân chơi văn hóa… Mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tiếp tục được nhân rộng, đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, Hà Nội vừa khánh thành tổ hợp chăm sóc sức khỏe kết hợp khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người cao tuổi với tổng kinh phí đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và các đơn vị liên quan triển khai.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Việc triển khai xây dựng tổ hợp không phải là thêm một bệnh viện nữa, mà là “đưa bệnh viện về nhà”. Tổ hợp nhằm mục tiêu giúp người cao tuổi không có cảm giác đi bệnh viện mà đang ở nhà và nhận sự chăm sóc y tế đầy đủ. Bên cạnh đó, tổ hợp còn có khu phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và dinh dưỡng riêng cho người cao tuổi cùng không gian sinh hoạt, vận động để họ giao lưu, trò chuyện, không có cảm giác đơn độc.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hoạt động thể dục thể thao trong tháng 9 và 10 với nội dung thi đấu đa dạng: Cầu lông, đá cầu nghệ thuật, pickleball, dân vũ thể thao và giải thể thao dân tộc thiểu số; với sự tham dự của gần 2.000 huấn luyện viên, vận động viên đến từ các phường, xã trên địa bàn. Theo lãnh đạo Sở, đây là hoạt động tạo sân chơi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển phong trào thể dục, thể thao trong cộng đồng người trung niên, cao tuổi.

Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động ý nghĩa, nhân văn dành cho người cao tuổi; trong đó, công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe miễn phí được các địa phương tập trung đẩy mạnh. Tại Nghệ An, Sở Y tế phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý về hô hấp như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, viêm phổi, lao phổi… cho hơn hai nghìn người cao tuổi. Cà Mau tổ chức chiến dịch “Mắt sáng cho người cao tuổi”, khám sàng lọc, tư vấn và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về mắt cho gần 3.000 người cao tuổi; ưu tiên người ở vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn…

Đặc biệt, đề án “Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi Việt Nam” được Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp đơn vị liên quan triển khai, nhằm mục tiêu kết nối với hệ thống y tế dự phòng, tiêm chủng vaccine và khám, chữa bệnh chuyên sâu. Mô hình này hướng tới quá trình chăm sóc sức khỏe liên tục, từ phòng bệnh, phát hiện sớm đến điều trị, phục hồi và quản lý bệnh nền. Nằm trong khuôn khổ đề án, hơn 10.000 liều vaccine cúm miễn phí đã được dành tặng cho người cao tuổi trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, thực hiện yêu cầu của Chính phủ, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp chặt chẽ Bộ Y tế, các bộ, cơ quan liên quan và địa phương tiếp tục triển khai huy động nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi; củng cố, nhân rộng các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; nghiên cứu, chủ động đề xuất những mô hình, sáng kiến phù hợp, thiết thực, hiệu quả để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, phát huy được năng lực phù hợp thực tế. Các hoạt động này sẽ được đẩy mạnh những năm tới, thích ứng tình hình già hóa dân số và phát triển kinh tế bạc của nước ta.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh. Theo Cục Thống kê, dân số trung bình của Việt Nam năm 2025 đạt 102,3 triệu người; trong đó, nhóm từ 60 tuổi trở lên chiếm 14,5%. Báo cáo cập nhật của Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, cả nước hiện có gần 17 triệu người cao tuổi, dự báo đến năm 2030 khoảng 18 triệu người.