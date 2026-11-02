Nâng cao chất lượng công việc, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp.

Thường trực Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền về công tác chuẩn bị phục vụ một số hoạt động đối ngoại; chuẩn bị ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ; kế hoạch Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị tỉnh và Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng Tuyên Quang.

Cuộc họp cũng cho chủ trương trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định các nội dung về việc ban hành quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; dự thảo quy định về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị; dự thảo quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh yêu cầu tập trung lãnh đạo cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương; các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng văn bản cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, cập nhật trên hệ thống phần mềm quản lý đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công việc, thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Về các tờ trình tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan soạn thảo, đề xuất tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo tính pháp lý, tính khoa học, hợp lý trên tinh thần khẩn trương, không chờ đợi, phải chủ động tham mưu từ sớm, từ xa. Đối với hoạt động đối ngoại cần tích cực chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo các điều kiện theo đúng quy định nhằm từng bước nâng cao, nâng tầm trong quan hệ hợp tác quốc tế.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Cùng với đó cần chuẩn bị tốt nội dung hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới nhằm cường quan hệ đoàn kết, gắn bó và hợp tác toàn diện giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh; phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Thường trực Tỉnh ủy sẽ làm việc với Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, Cao đẳng Tuyên Quang, với mục tiêu nhằm lãnh đạo nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới do đó yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các nội dung, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục, phát triển...

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh; tập trung lãnh đạo, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2026. Trong đó, cần quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân.