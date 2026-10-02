Nâng cao chất lượng công tác xe máy-vận tải, quân khí trong Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật

Trong thời gian tập huấn, đại biểu tham dự sẽ được cập nhật, thống nhất nhiều nội dung liên quan đến công tác kỹ thuật xe máy-vận tải, quân khí; công tác quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT); hệ thống sổ sách, mẫu biểu, thống kê, báo cáo; công tác quản lý phương tiện, vật tư kỹ thuật và các nội dung liên quan về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng và khai thác hệ sinh thái số ngành kỹ thuật. Thông qua tập huấn nhằm thống nhất cách làm, phương pháp tổ chức thực hiện trong toàn Tổng cục và nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật ngay từ cơ sở.

Đại tá Phạm Văn Hiểu, Cục trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì và phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Phạm Văn Hiểu, Cục trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật nhấn mạnh: Công tác hậu cần, kỹ thuật có vị trí quan trọng, trực tiếp bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện, vật chất và trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Trong đó, công tác kỹ thuật xe máy-vận tải, quân khí là những nội dung có phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo đảm an toàn đối với VKTBKT và tác động trực tiếp đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị cũng như hiệu quả công tác chung của Tổng cục.

Để lớp tập huấn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tá Phạm Văn Hiểu yêu cầu hội nghị tập trung nghiên cứu những nội dung mới, những vấn đề chưa thống nhất. Những vấn đề chưa rõ phải được giải đáp ngay trong hội nghị; những nội dung còn có cách hiểu, cách làm khác nhau cần được thống nhất để sau tập huấn triển khai đồng bộ.

Các đại biểu dự khai mạc tập huấn tại điểm cầu trung tâm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.

Đại tá Phạm Văn Hiểu lưu ý, đối với công tác xe-máy cần tập trung nâng cao chất lượng quản lý số lượng, chất lượng và tình trạng kỹ thuật của phương tiện; thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, thống kê, kiểm tra; duy trì tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất. Đặc biệt, phải quản lý chặt chẽ việc sử dụng phương tiện, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhiệm vụ, đúng quy định và an toàn tuyệt đối.

Công tác vận tải cần chú trọng từ khâu lập kế hoạch, điều hành phương tiện đến tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ làm công tác vận tải phải nắm chắc lực lượng, phương tiện, lái xe và tình trạng kỹ thuật; chủ động dự kiến các phương án, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Cùng với đó, phải đặc biệt coi trọng an toàn giao thông, an toàn phương tiện và an toàn con người.

Hội nghị nghiên cứu chuyên đề công tác quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất xe-máy.

Công tác quân khí tập trung quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng và tính đồng bộ; thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, bảo quản, sắp xếp và sử dụng vũ khí, đạn, vật chất quân khí. Tuyệt đối không để xảy ra mất mát, hư hỏng, mất an toàn do chủ quan, thiếu trách nhiệm hoặc thực hiện không đúng quy trình.

Đối với công tác chuyển đổi số, cần thống nhất cách cập nhật và quản lý dữ liệu; bảo đảm số liệu trên hệ thống và số liệu thực tế thống nhất, chính xác, kịp thời. Mỗi cán bộ, nhân viên phải từng bước nâng cao khả năng khai thác các phần mềm, hệ thống số phục vụ công tác chỉ huy, quản lý.