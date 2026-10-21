Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh

Thượng tướng Lê Văn Tuyến- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Lê Xuân Minh- Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cùng các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 03.

Về phía TP Đà Nẵng có đồng chí Trần Thắng Lợi- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP; cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các đơn vị, địa phương.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong đợt này, Đoàn kiểm tra, giám sát số 03 đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại 10 đảng bộ, cấp ủy thuộc Công an TP Đà Nẵng. Nội dung tập trung đánh giá việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết trong lực lượng Công an nhân dân; trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Các nội dung giám sát tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Qua kiểm tra, giám sát, đoàn ghi nhận những kết quả nổi bật của Đảng ủy Công an TP và cấp ủy, tổ chức Đảng tại các đơn vị, địa phương; đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khẩn trương khắc phục.

Đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 03 báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh: Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo để nghiên cứu, nhân rộng trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, nhận diện những hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục từ sớm, không để các vi phạm nhỏ tích tụ, kéo dài, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc, khách quan của các thành viên đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại 10 đảng bộ, cấp ủy thuộc Công an TP. Mặc dù khối lượng công việc lớn, đoàn và các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, đề cao trách nhiệm giải trình của tổ chức Đảng và đảng viên. Quá trình kiểm tra, giám sát được triển khai theo kế hoạch, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được đoàn chỉ ra; siết chặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Công an thành phố cũng cần chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để hình thành những điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự. Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ cũng cần được tăng cường, gắn với chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những thiếu sót, không để xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Đoàn kiểm tra, giám sát số 03, Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả giám sát để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời thực hiện việc quản lý, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.