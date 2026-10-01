Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và đánh giá cán bộ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ và các công việc Thường trực Đảng ủy đã chỉ đạo giải quyết giữa 2 kỳ họp Ban Thường vụ Đảng ủy; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại quý III/2026 đối với các đồng chí diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ; xem xét, cho ý kiến kết luận đối với 8 Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; báo cáo kết quả xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trong Đảng bộ…

Tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ trong 9 tháng qua, đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, chất lượng công việc đã được nâng lên, nhiều việc mới, việc khó được tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình công tác năm 2026; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục kịp thời, một số nhiệm vụ chưa bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí nêu rõ, từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều và cũng là thời điểm kết thúc năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ đòi hỏi tính chủ động, trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đảng. Đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Thường trực Ban Bí thư đề nghị toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong 3 tháng cuối năm; yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược; trọng tâm trước mắt là phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng các đề án, nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 4 và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; kịp thời quán triệt, triển khai xây dựng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.

Trong quá trình triển khai học tập Nghị quyết, cùng với Hội nghị quán triệt chung của Trung ương, mỗi đảng bộ trong 19 đảng bộ trực thuộc phải tiếp tục quán triệt đến từng chi bộ, đảm bảo thật sự nghiêm túc, triển khai sâu sắc các văn kiện quan trọng được Trung ương thông qua, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu lịch sử Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí đề nghị các đảng ủy chủ động rà soát toàn bộ các nhiệm vụ 2026, nhất là các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo Trung ương; đảm bảo tiến độ, chất lượng, không để chậm, không để muộn, không xin điều chỉnh thời gian.

“Ba tháng cuối năm là thời gian tăng tốc để thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Do đó cần phân công trách nhiệm hết sức rõ ràng, phải kiểm điểm thường xuyên tiến độ và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc”, Thường trực Ban Bí thư nói.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại hội nghị, đồng chí lưu ý đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chuẩn bị cho tổng kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam (dự kiến vào tháng 11/2026); nhất là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 80, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và đánh giá cán bộ

Nêu bật tầm quan trọng của nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đồng chí cho rằng, muốn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn - nhiệm vụ chính trị thì khởi đầu là phải làm tốt công tác chính trị, công tác tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát. Công tác xây dựng Đảng phải được thực hiện đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Các cấp ủy cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới", cũng như các quy định về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, giữ vững đoàn kết nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí đồng thời nêu yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm; khẩn trương tham mưu, hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2026; hoàn thiện các nội dung về đánh giá cán bộ, tổ chức đánh giá cán bộ quý IV gắn với năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nhấn mạnh vai trò của nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong việc góp phần kiến tạo phát triển, đồng chí đề nghị các cấp ủy tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; gắn kiểm tra, giám sát với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện nghiêm việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật Đảng theo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định.

Theo đồng chí, sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm, vi phạm. Kết quả khắc phục phải được theo dõi, kiểm tra và đánh giá cụ thể. Toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát các đợt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2026; triển khai thực hiện kết luận của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy về 18 đoàn kiểm tra, giám sát năm 2026.

Về kết quả 8 đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tại hội nghị, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, kết luận, ban hành theo quy định. Các đảng ủy được kiểm tra, giám sát nghiêm túc xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công trách nhiệm cụ thể, xác định thời hạn hoàn thành. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm tham mưu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm kết luận được triển khai nghiêm túc và thực chất.

Đối với phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ theo KPI trong toàn Đảng bộ, đồng chí yêu cầu Tổ công tác và các đảng ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp hoàn thiện phần mềm, triển khai thực hiện theo hướng thống nhất, liên thông, dùng chung dữ liệu, phù hợp với đặc thù, đặc điểm của từng cơ quan. Bí thư các đảng ủy phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về chất lượng triển khai tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

“Việc ứng dụng phần mềm phải phục vụ thực chất công tác quản lý, đánh giá; không chạy theo hình thức, không làm phát sinh thủ tục và công việc không cần thiết. Kết quả phần mềm đánh giá cán bộ phải được xem xét cùng với chất lượng sản phẩm, tính chất nhiệm vụ và đánh giá của cấp có thẩm quyền”, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của công tác này phải hoàn thành vào tháng 12 tới, đồng chí đề nghị Tổ công tác cùng các cấp ủy tiếp tục rà soát, hoàn thiện, phối hợp thực hiện đảm bảo hoàn thành theo hướng thống nhất, liên thông và dùng chung dữ liệu; những nơi có yếu tố đặc thù cần bổ sung, hoàn thiện trong tháng 10/2026; sau đó triển khai trên diện rộng trong toàn thể đội ngũ cán bộ. Tất cả thực hiện trên tinh thần không làm phát sinh thêm thủ tục, giảm giấy tờ và phải theo dõi được kết quả phản hồi…

Nêu rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đảng bộ phải làm đến nơi đến chốn, lấy hiệu quả quản lý công việc và chất lượng đánh giá cán bộ làm thước đo; tuyệt đối không chạy theo hình thức, không làm cho có.

“Thành công của nhiệm vụ này không chỉ được đo bằng việc phần mềm được xây dựng hay đưa vào sử dụng, mà quan trọng hơn là tạo được nền nếp làm việc rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; giúp cấp ủy nắm chắc tình hình, đánh giá đúng kết quả và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ”, đồng chí nhấn mạnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất lớn, rất nặng nề, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, mỗi bí thư cấp ủy trực thuộc phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra trong 3 tháng cuối năm cũng như của cả năm 2026.