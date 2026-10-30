Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng năm 2026

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh (phải) và Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Đặng Hà Việt dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 62 điểm cầu, với sự tham dự của 1.256 đại biểu.

Tại điểm cầu Bộ VHTTDL, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh chủ trì hội nghị. Cùng dự có cán bộ chuyên trách các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ; cấp ủy 58 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ và cán bộ giúp việc cấp ủy.

Trong ngày 30.10, Hội nghị tập trung vào các chuyên đề: Những nội dung trọng tâm, điểm mới của Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26.7.2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 7.8.2026 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; trao đổi kinh nghiệm, xử lý các tình huống điển hình trong công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo lý luận chính trị; bảo vệ chính trị nội bộ.

Hội nghị cũng tập trung vào công tác chuyển đổi số trong ngành tổ chức xây dựng Đảng; tổng hợp, giải đáp các kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực này.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh buổi tập huấn tại điểm cầu Bộ VHTTDL sáng 30.10

Đối với Đảng bộ Chính phủ, với số lượng tổ chức đảng và đảng viên đông, mô hình tổ chức đa dạng, yêu cầu này càng có ý nghĩa thiết thực, gắn trực tiếp với việc nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến, trong bối cảnh các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, cùng với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ làm công tác đảng cần thường xuyên cập nhật kiến thức, nắm vững quy định, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và chủ động xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện, bảo đảm các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ được triển khai thống nhất, nghiêm túc, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế của từng tổ chức đảng.

Diễn ra trong hai ngày 29 - 30.10, Hội nghị tập trung vào ba nhóm nội dung chính, gồm: công tác tuyên giáo và dân vận; công tác văn phòng cấp ủy; công tác tổ chức xây dựng Đảng.