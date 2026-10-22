Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên

Tại điểm cầu Đà Nẵng, đồng chí Mai Thị Thu,-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo những nội dung trọng tâm gồm chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa mới từ lớp 1 đến lớp 12, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029; thực trạng phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021-2025, phương hướng giai đoạn 2026-2030; kết quả bước đầu xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số và giải pháp trọng tâm thời gian tới. Việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của từng báo cáo viên, tuyên truyền viên được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm đưa thông tin chính thống đến cơ sở kịp thời, hiệu quả, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Mai Thị Thu-Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Trước khi diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Mai Thị Thu- Phó trưởng Ban Tuyên giáo đã đánh giá kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Thành ủy, báo cáo viên và tuyên truyền viên cơ sở. Theo đồng chí Mai Thị Thu, thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên Thành ủy cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ, kịp thời thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ báo cáo viên chú trọng tuyên truyền miệng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật phát ngôn. Nhiều báo cáo viên chủ động nghiên cứu, biên soạn chuyên đề, cập nhật thông tin, nâng cao nghiệp vụ, trao đổi khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác. Đến nay, 100% đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã thành lập đội ngũ báo cáo viên; 96/98 đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã thành lập đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở và ban hành văn bản chỉ đạo hoạt động. Tính đến ngày 15/9/2026, toàn thành phố có 761 báo cáo viên cấp xã và tương đương nhiệm kỳ 2025-2030, cùng 4.194 tuyên truyền viên tại các phường, xã và đảng ủy trực thuộc.

Công tác quản lý, kiện toàn đội ngũ từng bước đi vào nền nếp; nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đối với tuyên truyền miệng được nâng lên. Nội dung, hình thức quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng từng bước đổi mới; việc cung cấp tài liệu, trang thiết bị và thực hiện chế độ, chính sách đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng

Tuy nhiên, đồng chí Mai Thị Thu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Hoạt động tuyên truyền miệng ở một số nơi còn nặng tính truyền đạt một chiều, chưa chú trọng lắng nghe, đối thoại; tính định hướng và sức thuyết phục chưa cao. Một số báo cáo viên chưa đầu tư đúng mức cho nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, khiến chuyên đề chưa thực sự hấp dẫn; việc ứng dụng công nghệ thông tin, nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội đôi lúc chưa kịp thời. Đáng chú ý, tình trạng vắng mặt tại các hội nghị báo cáo viên định kỳ vẫn còn. Có hội nghị tỷ lệ vắng trên 50%; việc gửi báo cáo định kỳ theo Quy chế số 07-QC/TU chưa bảo đảm thời gian. Một số báo cáo viên chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm, hoạt động còn hạn chế, thậm chí có trường hợp chưa thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ở cấp cơ sở, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn cấp ủy và người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền miệng; chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo, tổ chức hoạt động, có nơi còn giao khoán cho cơ quan tham mưu. Việc cung cấp thông tin chính thống và tổ chức hội nghị định kỳ chưa đồng đều; năng lực truyền đạt giữa các báo cáo viên còn chênh lệch.

Từ thực tế đó, đồng chí Mai Thị Thu đề nghị đội ngũ báo cáo viên Thành ủy nghiêm túc thực hiện Quy chế số 07-QC/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền. Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ nghiên cứu giải pháp phát huy tốt hơn lợi thế của tuyên truyền miệng, đồng thời đổi mới cách tổ chức các hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng quý của thành phố và hội nghị báo cáo viên Trung ương hằng tháng theo hướng mở rộng thành phần tham dự, kết hợp cung cấp thông tin với tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng.

Đối với công tác tuyên truyền trong quý IV/2026, đồng chí Mai Thị Thu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thông tin sâu rộng việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới của Trung ương. Nội dung tuyên truyền cần làm rõ những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện, gắn với thực tiễn từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, cần tuyên truyền kết luận của lãnh đạo Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và ý nghĩa của các luật, nghị quyết, quyết sách được thông qua, bảo đảm chính sách sớm đi vào cuộc sống.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tuyên truyền việc hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Chương trình hành động số 112-CTr/TU ngày 25/8/2026 của Thành ủy. Trong đó, chú trọng phản ánh việc phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Những khó khăn, bất cập phát sinh từ thực tiễn cần được thông tin, giải thích và kịp thời tháo gỡ.

Đối với nhiệm vụ phát triển thành phố, công tác tuyên truyền cần tập trung phản ánh kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý III và 9 tháng năm 2026; đồng thời làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý IV, nhất là thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Các nội dung về thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế tư nhân, thực hiện dân chủ trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tăng cường quản lý đất đai cũng cần được tuyên truyền kịp thời. Đồng thời, chú trọng kết quả triển khai các chủ trương về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển giáo dục và đào tạo, khuyến khích học tập suốt đời, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa và ngày lễ lớn của đất nước, thành phố trong những tháng cuối năm; trong đó có các hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến và 80 năm Đà Nẵng cùng cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp.

Công Hạnh