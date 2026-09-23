Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân

Mặc dù khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi chỉ mới bắt đầu vào mùa mưa nhưng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ (xử lý rác cho trung tâm tỉnh), những ngày qua nước rỉ từ bãi rác đã tràn ra ngoài hố rác, ảnh hưởng đến hoạt động xử lý rác nơi đây.