Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân
Sáng 23/9, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cao-chat-luong-cong-tac-tuyen-quan-419042.htm