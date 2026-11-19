Hội nghị tập huấn công tác tổ chức-chính sách năm 2026 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: MINH SƠN)

Trong các ngày 18-20/11, tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức-chính sách năm 2026, tập trung cập nhật quy định mới, tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện cho cán bộ Hội các cấp. Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Dự khai mạc có đồng chí Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Đại tá Hồ Sỹ Quyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương Hội.

Hội nghị có sự tham dự của 270 cán bộ làm công tác Hội và công tác tổ chức-chính sách thuộc 34 tỉnh, thành phố, khối 487 Trung ương và 113 xã, phường, đặc khu của thành phố Hải Phòng.

Đổi mới công tác cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động từ cơ sở

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phạm Hồng Hương khẳng định, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức chính trị-xã hội uy tín, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được triển khai sâu rộng; công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công và hội viên đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp Hội đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, phát biểu khai mạc. (Ảnh: MINH SƠN)

Tuy nhiên, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đặt ra những khó khăn mới. Cơ quan Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh được sắp xếp, chỉ còn Ban Công tác; Chủ tịch Hội cấp xã đồng thời đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không có Phó Chủ tịch chuyên trách. Một số địa phương chưa bố trí Phó Chủ tịch Hội cấp xã; 100% cấp xã không có công chức giúp việc. Trong khi đó, nhiều cán bộ Hội mới được bổ nhiệm, khối lượng công việc lớn, yêu cầu triển khai nhiệm vụ gấp, ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động, nhất là ở cơ sở.

Từ thực tế này, Thượng tướng Phạm Hồng Hương nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng công tác tổ chức, chính sách không chỉ là yêu cầu về nghiệp vụ mà còn là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh”.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ Hội nắm vững những nội dung mới về công tác tổ chức, cán bộ và chế độ, chính sách; nâng cao năng lực tham mưu, phối hợp kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Hội.

Một trong những nội dung trọng tâm được hội nghị tập trung là triển khai Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII và hướng dẫn thi hành Điều lệ nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tướng Phạm Hồng Hương yêu cầu cán bộ Hội nắm chắc quy định về quản lý, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, kiện toàn đội ngũ cán bộ; nguyên tắc, tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức Hội, cán bộ, hội viên; đồng thời nghiên cứu giải pháp đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, phân hội.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh trình bày chuyên đề quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, làm rõ những nội dung cần thống nhất trong tổ chức và hoạt động của các cấp Hội.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh trình bày chuyên đề quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII. (Ảnh: MINH SƠN)

Về công tác cán bộ, Đại tá Vũ Văn Khang hệ thống hóa những nguyên tắc, phương pháp xử lý các vấn đề liên quan phân cấp quản lý, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, kiện toàn nhân sự và quản lý hồ sơ cán bộ. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu thực hiện đúng đối tượng, thẩm quyền, tiêu chuẩn, quy trình và hồ sơ; phân biệt rõ nội dung thuộc thẩm quyền từng cấp với những vấn đề phải báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền, tránh áp dụng máy móc hoặc suy diễn theo đặc thù tổ chức ngành dọc.

Những nội dung này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh tổ chức Hội đang được kiện toàn theo mô hình mới, đòi hỏi cán bộ các cấp nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, nâng cao năng lực tham mưu và khả năng xử lý công việc ngay tại cơ sở.

Bảo đảm quyền lợi hội viên, phát huy trách nhiệm tri ân đồng đội

Công tác chính sách đối với hội viên cũng là nội dung quan trọng được hội nghị tập trung trao đổi. Tại chuyên đề do Đại tá Nguyễn Văn Đông trình bày, các đại biểu được cập nhật quy định về đối tượng, điều kiện công nhận, kết nạp hội viên; những chế độ, chính sách và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Cựu chiến binh, cựu quân nhân.

Theo số liệu tổng hợp, tính đến tháng 9/2026, Hội Cựu chiến binh Việt Nam có 3.062.814 hội viên, trong đó 2.100.050 hội viên là cựu chiến binh và 962.764 hội viên là cựu quân nhân. Toàn Hội có 267.529 hội viên là thương binh, 107.461 người nhiễm chất độc hóa học, 657.952 người hưởng chế độ hưu trí và 260.219 hội viên nữ.

Với số lượng hội viên lớn, thành phần đa dạng, các cấp Hội cần nắm chắc từng nhóm đối tượng, cập nhật quy định của Đảng, Nhà nước, phối hợp cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách đúng đối tượng, đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ hội viên khó khăn, giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Công tác phối hợp cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Hội Cựu chiến binh các cấp.

Trình bày chuyên đề về công tác phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Minh Thắng cho biết, từ năm 2023 đến nay, các cấp Hội và hội viên đã cung cấp 184.662 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tiếp nhận, thẩm định 16.512 phiếu thông tin nơi chôn cất liệt sĩ; vận động 2.996 lượt cựu chiến binh tham gia khảo sát, xác minh, dẫn đường và 2.039 lượt trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hội nghị cũng quán triệt trách nhiệm của các cấp Hội trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu khoảng 230.000 hài cốt tại các nghĩa trang và hài cốt mới quy tập; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu, đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ phục vụ đối sánh, xác định danh tính.

Để góp phần thực hiện mục tiêu này, các cấp Hội cần đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội”, xây dựng mạng lưới nhân chứng lịch sử tại cơ sở, tập trung thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhất là tại những địa bàn có mộ tập thể và các trận đánh có nhiều bộ đội hy sinh.

Đưa kiến thức tập huấn vào thực tiễn, đẩy mạnh chuyển đổi số

Sau hai ngày làm việc, hội nghị hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đánh giá, các học viên đã được hệ thống hóa, cập nhật những điểm mới trong Điều lệ Hội khóa VIII, các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức, cán bộ; nắm vững quy định, chế độ, chính sách đối với người có công, cựu chiến binh, cựu quân nhân và phương pháp triển khai hoạt động an sinh xã hội, phối hợp tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thông qua các báo cáo và thảo luận, nhiều khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở đã được phân tích, trao đổi, tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, theo Thượng tướng Phạm Hồng Hương, kết quả tập huấn mới chỉ là bước đầu; điều quan trọng là phải chuyển hóa kiến thức thành hành động, tạo chuyển biến cụ thể trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị, sau hội nghị, các học viên tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội cấp mình xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp dưới, nhất là cán bộ chi hội, phân hội, bảo đảm các nội dung được triển khai thống nhất, không để chậm trễ hoặc sai lệch trong thực hiện văn bản chỉ đạo.

Các cấp Hội cần rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, chủ động kiện toàn tổ chức gắn với sắp xếp đơn vị hành chính; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội, phân hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên. Đồng thời, chú trọng giải pháp tập hợp, quản lý, phát huy vai trò của cựu quân nhân, coi đây là nguồn bổ sung quan trọng cho tổ chức Hội.

Đối với công tác chính sách, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ cho cựu chiến binh, cựu quân nhân; không để xảy ra tình trạng quan liêu, gây phiền hà, sai lệch hồ sơ hoặc trục lợi chính sách. Các hoạt động nghĩa tình đồng đội, “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ xóa nhà dột nát, giúp nhau giảm nghèo bền vững và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Về chuyển đổi số, các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc cần quyết liệt triển khai ứng dụng phần mềm quản lý hội viên, số hóa hồ sơ, tài liệu và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo điện tử đồng bộ từ trên xuống dưới. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra định kỳ, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức, chính sách tại cơ sở; kịp thời biểu dương, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo và chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm.

Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng quà cho hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: MINH SƠN)

Nhân dịp này, hướng tới kỷ niệm 37 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2026), Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng 30 suất quà cho hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn.