Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Chiều 9/11, chuẩn bị nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh về kết quả công tác kiểm sát năm 2026. Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Nghĩa - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo, từ ngày 1/12/2025 đến ngày 31/10/2026, VKSND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, toàn ngành có 8 đơn vị cấp phòng và 5 VKSND khu vực, với 194/197 biên chế được giao; hoạt động cơ bản ổn định, thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ.

Trong kỳ, VKSND hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 723 vụ, 1.814 bị can, tăng 59 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng như vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đánh bạc, chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phan Quý Nhất trình bày báo cáo, giải trình các nội dung liên quan.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra được tăng cường. VKSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 994 vụ, 2.246 bị can; giải quyết 735/762 vụ, 1.764/1.849 bị can trong giai đoạn truy tố. Đồng thời, thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 799 vụ, 2.068 bị cáo sơ thẩm và 115 vụ, 184 bị cáo phúc thẩm; phối hợp xác định 97 vụ án trọng điểm, tổ chức 20 phiên tòa lưu động và 144 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Trong hoạt động kiểm sát tư pháp, VKSND hai cấp chú trọng phát hiện, kiến nghị khắc phục vi phạm; đã ban hành 2 kháng nghị phúc thẩm, 32 kiến nghị khắc phục vi phạm và 62 kiến nghị phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực hình sự. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động được quan tâm.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga phát biểu tại cuộc làm việc.

Mặc dù Hà Tĩnh không thuộc các địa phương thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, VKSND hai cấp đã chủ động theo dõi, tiếp nhận thông tin, phối hợp và kiến nghị bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ lợi ích công. Trong kỳ, đã tiếp nhận 50 thông tin, ban hành 48 kiến nghị phòng ngừa, khắc phục vi phạm. Qua đó, 11 trẻ em được cấp giấy khai sinh, 12 trẻ em được cấp căn cước; 1 người cao tuổi được cấp căn cước và hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp vẫn còn nội dung cần khắc phục. Sau sắp xếp, khối lượng công việc tăng, địa bàn quản lý rộng, trong khi biên chế không tăng; việc kiểm sát trực tiếp, chuyển giao hồ sơ có lúc gặp khó khăn do khoảng cách địa lý. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện phục vụ chuyển đổi số tại một số đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ.

VKSND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ lợi ích công; giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của VKSND hai cấp theo quy định.

Tại cuộc làm việc, đại biểu tập trung trao đổi về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát trong điều kiện vận hành mô hình tổ chức mới; công tác phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án và công an cấp xã trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; việc phòng ngừa, xử lý các loại tội phạm gia tăng, nhất là tội phạm về môi trường, hàng giả. Các ý kiến cũng đề cập khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hoạt động liên quan đến bảo vệ lợi ích công, quyền của nhóm dễ bị tổn thương.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của ngành kiểm sát Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị thời gian tới, VKSND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm giải quyết vụ việc đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh, ngành cần quan tâm nắm chắc tình hình, chủ động nhận diện và có giải pháp phòng ngừa đối với những loại tội phạm có chiều hướng gia tăng; nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đối với những khó khăn, vướng mắc được nêu tại cuộc làm việc, đồng chí Dương Tất Thắng đề nghị VKSND tỉnh chủ động rà soát, xác định rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền để có giải pháp khắc phục; đồng thời tổng hợp, kiến nghị các cấp, ngành xem xét tháo gỡ những nội dung vượt thẩm quyền. Các kiến nghị về tăng cường giám sát lĩnh vực môi trường, bảo vệ lợi ích công cần được cụ thể hóa để HĐND tỉnh xem xét trong chương trình giám sát thời gian tới.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần kết luận cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị VKSND tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung, làm rõ tình hình tội phạm, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, công tác kiểm sát giải quyết án hành chính, dân sự và các hoạt động liên quan đến Nghị quyếtsố205/2025/QH15 của Quốc hội theo phạm vi, thẩm quyền. Đối với những hạn chế, khó khăn, cần phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; làm rõ cơ sở, tính cấp thiết của từng kiến nghị để HĐND tỉnh có thêm thông tin xem xét theo quy định.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại cuộc làm việc, tổng hợp, phục vụ công tác thẩm tra và chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.