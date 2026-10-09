Nâng cao chất lượng công tác thông tin khoa học quân sự

Đại tá, TS Lê Đình Vũ, Phó cục trưởng Cục Khoa học quân sự chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó tư lệnh Quân khu 9; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Quân khu 9 cùng 150 đại biểu là cán bộ, nhân viên làm công tác thông tin khoa học quân sự trong toàn quân.

Đại tá, TS Lê Đình Vũ, Phó cục trưởng Cục Khoa học quân sự phát biểu khai mạc hội nghị.

Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó tư lệnh Quân khu 9 phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin chuyên đề về một số điều chỉnh về quân sự và phát triển tác chiến của các nước qua thực tiễn xung đột những năm gần đây; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu kết quả hoạt động khoa học quân sự của Quân khu 9.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Đình Vũ nhấn mạnh, trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo của tình hình thế giới và khu vực, công tác thông tin khoa học quân sự cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, nhận diện, đánh giá, tham mưu đúng, trúng cho thủ trưởng các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn hoạt động của Quân đội; chủ động nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đúng định hướng, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, nghiên cứu khoa học, huấn luyện và đào tạo.

Báo cáo viên trình bày thông tin chuyên đề tại hội nghị.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin khoa học quân sự trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; duy trì, phát triển, nâng cấp mạng thông tin khoa học quân sự MISTEN, hệ thống Thư viện số; mở rộng kết nối, chia sẻ thông tin, từng bước hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng nguồn tin.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin khoa học quân sự, nhất là báo cáo chuyên đề, bản tin phục vụ lãnh đạo, tài liệu tham khảo và các ấn phẩm khoa học quân sự chuyên ngành. Việc số hóa tài liệu, quản trị và khai thác cơ sở dữ liệu cần được triển khai đồng bộ, góp phần hình thành nguồn tài nguyên số dùng chung, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy trong toàn quân. Phối hợp chặt chẽ với Cục Khoa học quân sự triển khai, hoàn thành nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Khoa học quân sự”, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý, kết nối và khai thác thông tin trong toàn ngành.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác thông tin khoa học quân sự trong toàn quân trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường phối hợp, liên kết và chia sẻ thông tin; qua đó góp phần xây dựng công tác thông tin khoa học quân sự ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị tham quan, học tập thực tế tại Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Trước đó, chiều 8-10, các đại biểu dự hội nghị đã tham quan, học tập thực tế tại Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.