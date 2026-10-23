Nâng cao chất lượng công tác thống kê

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thống kê trong việc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung nâng cao chất lượng số liệu để phục vụ biên soạn Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) sơ bộ quý III, ước thực hiện quý IV và cả năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và kịp thời của số liệu thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, cần thống nhất nhân sự phụ trách, tăng cường đối soát kỹ lưỡng trước khi nhập dữ liệu chính thức và chấp hành nghiêm quy trình báo cáo thống kê.

Nhằm đảm bảo tiến độ chung, các sở, ngành và UBND cấp xã phải khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục thu thập số liệu trên địa bàn để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Thông tin cụ thể về lộ trình và mốc thời gian thực hiện, Trưởng Thống kê tỉnh Trần Thị Mỹ Hạnh đề nghị, các cấp, các ngành siết chặt thời gian chốt số liệu báo cáo so với thời hạn đóng phần mềm hệ thống đối với địa phương cũng như các sở, ngành ở từng lĩnh vực cụ thể.

Trưởng Thống kê tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình khảo sát thực địa theo kế hoạch, chủ động rà soát và đối chiếu theo văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính. Việc hoàn thiện sớm dữ liệu nhằm đảm bảo kịp thời tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh, trước khi trình báo cáo Trung ương.

Tại hội nghị, đại diện các bộ phận chuyên môn của Thống kê tỉnh hướng dẫn chi tiết phương pháp thu thập, xử lý số liệu và nghiệp vụ thống kê theo từng lĩnh vực; đồng thời, trực tiếp giải đáp các khó khăn, vướng mắc từ phía sở, ngành, địa phương.