Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đổi mới phương thức thi đua

Ngay từ đầu năm, 8 đơn vị thành viên trong Cụm thi đua XDLL-HC (gồm các Phòng Tham mưu, Hồ sơ nghiệp vụ, Tổ chức cán bộ, Công tác chính trị, Hậu cần, Thanh tra , Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, và Ban Chuyên đề Công an TP) đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác chuyên môn. Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua “Ba Nhất” và việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Bám sát các nội dung đã ký kết, trong năm 2026, dưới sự điều hành trách nhiệm của đơn vị Cụm trưởng là Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, các đơn vị trong Cụm đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả nổi bật. Phòng Tham mưu đã phục vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an TP tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP và các Ban Chỉ đạo ban hành 102 văn bản quan trọng cùng gần 2.000 văn bản chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho 124 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế cùng các sự kiện trọng đại như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” và Giải Pickleball World Cup 2026… Đơn vị cũng tiên phong tham mưu triển khai bộ chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI), nhân rộng mô hình “Ngày nghiệp vụ cơ bản Cảnh sát vào thứ Năm hằng tuần” và vinh dự được Bộ Công an công nhận là Điển hình tiên tiến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND.

Trên lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã tiếp nhận, xử lý 157.635 yêu cầu tra cứu (tăng 134% so với cùng kỳ năm 2025, với tỷ lệ trực tuyến đạt 98,6%), giải quyết 52.919/54.040 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp (94,3% giải quyết trước hạn) và hoàn thành số hóa 5.229.761 trang tài liệu, vượt 116% chỉ tiêu đề ra. Phòng Tổ chức cán bộ hoàn thành ấn định biên chế, xây dựng danh mục vị trí việc làm, phân loại 93 Công an cấp xã, điều động tăng cường cán bộ cho 47 đơn vị Công an cấp xã chưa bảo đảm biên chế tối thiểu, đồng thời nâng tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học nghiệp vụ CAND trở lên đạt 69,95%.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và an sinh xã hội tạo dấu ấn đậm nét. Phòng Công tác chính trị đã tham mưu triển khai thần tốc, vượt tiến độ “Chiến dịch Quang Trung”, hoàn thành xây mới và sửa chữa 271 căn nhà cho nhân dân bị thiệt hại bởi thiên tai, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; tham mưu tổ chức thành công Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TP. Ban Chuyên đề Công an TP đăng tải hơn 18.300 tin, bài trên báo in và báo điện tử, thu hút hơn 38,975 triệu lượt truy cập (tăng 14,6%), phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận văn hóa - tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Song song đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tiếp tục được siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Thanh tra Công an TP đã tiếp nhận, giải quyết 100% đơn thư thuộc thẩm quyền, duy trì hiệu quả đường dây nóng và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP hoàn thành số hóa 100% hồ sơ kiểm tra, giám sát hai nhiệm kỳ gần nhất, đồng thời thực hiện bộ phim tuyên truyền phòng chống cờ bạc “Dứt ngay cái trò” thu hút 10 triệu lượt xem trên nền tảng số. Phòng Hậu cần hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu, nổi bật là tham mưu cấp 26 ha đất và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án doanh trại đóng quân Công an TP mới với tổng mức đầu tư 4.123 tỷ đồng, khởi công 2 dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ và giải ngân vốn đầu tư công đạt 86,14%.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng tặng hoa chúc mừng Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua XDLL-HC năm 2027.

Lấy chuyển biến thực chất và chất lượng phục vụ nhân dân làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích toàn diện mà các đơn vị trong Cụm thi đua XDLL-HC đã nỗ lực đạt được trong bối cảnh toàn lực lượng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập, vận hành mô hình Công an địa phương 2 cấp với nhiều nhiệm vụ mới, yêu cầu cao.

Chỉ ra một số tồn tại cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhấn mạnh giá trị cốt lõi của phong trào thi đua không chỉ nằm ở số lượng danh hiệu hay điểm số được chấm mà phải tạo ra chuyển biến thực chất trong nhận thức, hành động và hiệu quả công việc, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng yêu cầu Cụm thi đua XDLL-HC tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2027: Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của Công TP và từng đơn vị, lấy hiệu quả công tác, chất lượng phục vụ và sản phẩm cụ thể làm thước đo, kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, chạy theo thành tích; Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy với công việc; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực công tác, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ, bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng; Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua, gắn chặt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với phong trào thi đua “Ba Nhất” và việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; Mỗi đơn vị cần đăng ký những công trình, phần việc cụ thể, có tính đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực được giao; nâng cao chất lượng phối hợp giữa các đơn vị thành viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, bảo đảm công tác bình xét, chấm điểm thi đua khách quan, công tâm, thực chất, đúng quy chế và tiêu chí đã thống nhất.

Trên cơ sở kết quả thẩm định khách quan và quy chế hoạt động của Cụm, các đơn vị thành viên đã thống nhất, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2026. Hội nghị cũng thống nhất 100% bầu Phòng Hậu cần làm Cụm trưởng và Phòng Tham mưu làm Cụm phó Cụm thi đua XDLL-HC năm 2027.