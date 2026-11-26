Chuyển đổi số đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp làm việc ở từng khâu, từ tham mưu, quản lý đến tổ chức bảo đảm quân nhu. Vì vậy, phổ cập kiến thức, kỹ năng số trước hết phải giúp người học vận dụng được vào công việc. Với cán bộ làm công tác tham mưu, đó là khả năng tổng hợp, phân tích số liệu. Với nhân viên trực tiếp làm nghiệp vụ, đó là khả năng sử dụng phần mềm và khai thác dữ liệu theo chức trách được giao.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Cục Quân nhu (tháng 11-2026). Ảnh: PHẠM QUANG HOAN

Để việc học tập bảo đảm thực chất, Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân nhu xác định kết quả của phong trào phải thể hiện qua khả năng vận dụng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Việc bồi dưỡng kỹ năng số được gắn với nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng ngành quân nhu chính quy, hiện đại.

Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên, chú trọng xây dựng thói quen học tập trên môi trường số và phổ cập những kỹ năng thiết yếu. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ được hướng dẫn bảo vệ dữ liệu, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, hiệu quả. Việc kiểm tra được tổ chức chặt chẽ để đánh giá đúng trình độ, kỹ năng của người học, làm cơ sở cho việc bồi dưỡng tiếp theo. Kết quả học tập được xem xét gắn với khả năng sử dụng công cụ số trong từng nhóm công việc.

Cùng với học tập trên nền tảng số, các cơ quan, đơn vị chú trọng bồi dưỡng theo chức trách, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng. Nội dung học gắn với những việc thường gặp như sử dụng phần mềm, xử lý văn bản điện tử, khai thác dữ liệu và nhận diện nguy cơ mất an toàn thông tin. Qua thực hành, người học từng bước sử dụng thành thạo các công cụ phục vụ nhiệm vụ của mình.

Kỹ năng số được vận dụng trong những công việc thường xuyên. Cùng với khai thác các nền tảng số và phần mềm quản lý, điều hành, các cơ quan, đơn vị sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trong công tác chỉ huy, điều hành theo quy định. Trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tỷ lệ sử dụng chữ ký số cá nhân toàn trình của lãnh đạo, chỉ huy các cấp khi xử lý, gửi, nhận văn bản điện tử không mật và văn bản điện tử độ “Mật” đạt 100%. Trong công tác chuyên ngành, cán bộ, nhân viên sử dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu để theo dõi số lượng, chất lượng vật chất, trang bị quân nhu, quản lý kho hàng và theo dõi việc bảo đảm tiêu chuẩn quân trang. Số liệu được tổng hợp, phân tích để phục vụ tham mưu và tổ chức bảo đảm quân nhu cho các lực lượng.

Cục Quân nhu kiểm tra nhận thức chính trị của cán bộ, nhân viên trên hệ thống mạng máy tính nội bộ (tháng 7-2026). Ảnh: PHẠM QUANG HOAN

Cán bộ, nhân viên được khuyến khích sử dụng trợ lý ảo và công cụ AI để học tập, cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng số. Việc sử dụng các công cụ này phải tuân thủ quy định của Quân đội về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an toàn thông tin và an ninh mạng. Dữ liệu, tài liệu thuộc phạm vi bí mật và thông tin nội bộ chưa được phép công khai chỉ được xử lý trên nền tảng, dịch vụ được cấp phép theo quy định.

Cục Quân nhu đã xây dựng, duy trì nhiều mô hình phổ cập kỹ năng số và xây dựng được lực lượng nòng cốt, nổi bật là mô hình “Đại sứ số”. Các cơ quan, đơn vị, bộ phận lựa chọn cán bộ, nhân viên có kỹ năng số làm nòng cốt, trực tiếp hướng dẫn đồng đội sử dụng phần mềm dùng chung, khai thác cơ sở dữ liệu ngành. Các “Tổ hỗ trợ số”, “Tổ tư vấn kỹ năng số” cũng duy trì hoạt động, giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tháo gỡ vướng mắc khi sử dụng nền tảng, công cụ số. Nhờ có người hướng dẫn ngay trong cơ quan, đơn vị, việc bồi dưỡng được duy trì thường xuyên và gắn với những việc người học cần làm.

Đại tá Hoàng Thái Son, Phó cục trưởng Cục Quân nhu khẳng định, việc triển khai sâu rộng, thực chất Phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với nhiệm vụ chuyên môn đã tạo tiền đề nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, khai thác dữ liệu và tổ chức bảo đảm quân nhu trong môi trường số.

Thời gian tới, Cục Quân nhu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý quân trang, lương thực, thực phẩm, tiêu chuẩn tiền ăn, trang thiết bị và dụng cụ cấp dưỡng, kho tàng, vật tư, nhiên liệu. Cùng với rà soát quy trình nghiệp vụ để xác định những khâu có thể số hóa, đơn vị tập trung chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, cập nhật và kết nối dữ liệu để phục vụ tốt hơn công tác tham mưu, quản lý, điều hành