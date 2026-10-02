Nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Trung ương) đồng chủ trì hội thảo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu.

Hội thảo tập trung phân tích, làm rõ kết quả công tác quản lý đảng viên của các cấp ủy đảng thời gian qua; thảo luận khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn mới; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu đánh giá, quản lý đảng viên là khâu then chốt, là phương thức để tổ chức đảng nắm chắc đội ngũ, chủ động định hướng, phân công, kiểm tra, giám sát, đánh giá và phát huy vai trò của từng đảng viên.

Công tác quản lý phải được thực hiện toàn diện, xuyên suốt từ khâu tạo nguồn, kết nạp cho đến khi đảng viên về nghỉ sinh hoạt, lấy việc nâng cao chất lượng đảng viên làm mục tiêu hàng đầu. Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và sự tác động mạnh mẽ của công nghệ, mạng xã hội, công tác quản lý đảng viên đang đứng trước những yêu cầu mới cả về nhận thức, nội dung và phương thức.

GS.TS Trần Vi Dân, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân điều hành hội thảo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức chính trị và công tác tư tưởng; đề xuất lấy Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị làm thước đo cốt lõi để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, “tự soi, tự sửa”; cụ thể hóa việc đăng ký, cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức theo từng vị trí việc làm.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; đưa nội dung tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới vào sinh hoạt hằng tháng, kiên quyết khắc phục tính hình thức, nể nang, né tránh.

Đại biểu đề xuất tăng cường phối hợp giữa chi bộ nơi công tác và chi bộ nơi cư trú (theo Quy định 213-QĐ/TW) để kiểm soát lối sống, thái độ ứng xử của đảng viên với nhân dân, phát hiện sớm các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; xây dựng cơ chế quản lý, sinh hoạt phù hợp với di biến động lao động và các nhóm đảng viên đặc thù (trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI, làm việc xa nơi cư trú, làm việc tự do, ra nước ngoài học tập, lao động...).

Đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Trung ương) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý đảng viên thông qua giao nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cho biết, Ban Tổ chức Trung ương đang tham mưu trình cấp có thẩm quyền quy định mới về kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên theo hướng chuyển mạnh từ định tính sang định lượng, gắn với sản phẩm cụ thể và có cơ chế hậu kiểm.

Ban tổ chức hội thảo ghi nhận đầy đủ các ý kiến, đề xuất để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, trong đó tập trung vào các vấn đề như: đẩy mạnh số hóa, làm sạch dữ liệu hồ sơ đảng viên; giải pháp quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú; nghiên cứu cơ chế phù hợp đối với đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ tại thôn, tổ dân phố; về sinh hoạt Đảng trực tuyến... nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra.