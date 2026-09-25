Nâng cao chất lượng công tác phối hợp theo hướng chủ động, thường xuyên, thực chất, hiệu quả

Quang cảnh Hội nghị

Chiều 25/9, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND TP. Hà Nội và tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND TP. Hà Nội và tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2026; Ký Quy chế phối hợp giữa KTNN và Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND TP. Hà Nội và tỉnh Sơn La và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội; Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phan Văn Mãi - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Tham dự Hội nghị, về phía TP. Hà Nội còn có các đồng chí: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Về phía tỉnh Sơn La có: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Minh Hùng.

Về phía KTNN, tham dự Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng, Hà Thị Mỹ Dung, Doãn Anh Thơ.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN và KTNN khu vực I.

Tạo lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, trách nhiệm và ngày càng thực chất

Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND TP. Hà Nội và tỉnh Sơn La, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Hữu Phúc nhấn mạnh: Qua hơn 03 năm triển khai thực hiện, Quy chế phối hợp đã tạo lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, trách nhiệm và ngày càng thực chất; không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động kiểm toán mà còn góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, giám sát tài chính, ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, hằng năm, KTNN phối hợp với các địa phương trong khảo sát, thu thập thông tin, xác định đầu mối, nội dung phục vụ xây dựng kế hoạch kiểm toán. Thường trực HĐND, UBND hai địa phương đã quan tâm chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu; đồng thời tham gia ý kiến về các đầu mối dự kiến kiểm toán.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm toán, KTNN thông báo kịp thời kế hoạch kiểm toán; thường xuyên trao đổi với lãnh đạo địa phương về tiến độ, những khó khăn, vướng mắc phát sinh để cùng phối hợp xử lý.

Lãnh đạo các địa phương đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan đầu mối và đơn vị được kiểm toán phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu và giải trình các nội dung liên quan.

Các ý kiến trao đổi của địa phương trong quá trình dự thảo và thông qua báo cáo kiểm toán là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng để KTNN xem xét đầy đủ các yếu tố pháp lý và thực tế quản lý, điều hành tại địa phương; qua đó góp phần nâng cao tính chính xác, khách quan và khả thi của các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Hữu Phúc

HĐND, UBND TP. Hà Nội và tỉnh Sơn La cũng đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán, phối hợp với KTNN xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đây là khâu đặc biệt quan trọng, góp phần khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công.

Các kết luận, kiến nghị kiểm toán là một trong những nguồn thông tin phục vụ UBND trong công tác lập, điều hành và quyết toán ngân sách, đồng thời hỗ trợ HĐND trong quá trình thẩm tra, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách, phê chuẩn quyết toán và thực hiện chức năng giám sát.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa KTNN với hai địa phương thời gian qua, Bí thư Thành Ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao KTNN đã dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ TP. Hà Nội và tỉnh Sơn La trong thời gian qua trong việc quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đầu tư công, tài sản công và trong công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của mỗi địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ với KTNN giúp địa phương nhận diện sớm rủi ro, khắc phục triệt để các bất cập trong quản lý, điều hành, đồng thời góp phần nâng cao năng lực kiến tạo phát triển và thực thi nhiệm vụ ở từng cấp, từng ngành, nhất là ở cơ sở.

Đặc biệt, theo ông Hoàng Văn Nghiệm, bên cạnh việc trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và quản lý, điều hành của địa phương, hoạt động trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ của KTNN đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, tài sản và thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Gắn kết chặt chẽ hơn hoạt động kiểm toán với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và quản lý của địa phương

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Quy chế phối hợp thời gian qua vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là trong duy trì trao đổi thường xuyên, chia sẻ thông tin và phối hợp theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị kiểm toán. Đây cũng là những vấn đề cần được các đơn vị quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại Hội nghị

Do đó, việc ký kết Quy chế phối hợp mới là cơ sở quan trọng để tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phối hợp theo hướng chủ động, thường xuyên, thực chất và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước và yêu cầu quản lý, điều hành của từng địa phương.

“Sự phối hợp này càng có ý nghĩa trong bối cảnh mô hình tổ chức chính quyền địa phương chuyển từ 3 cấp sang 2 cấp; các quy định về quản lý ngân sách, tài chính và tài sản công tiếp tục được hoàn thiện; quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của các hoạt động kinh tế - tài chính ngày càng lớn, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước và hoạt động kiểm toán phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả” - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Hữu Phúc nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo các địa phương, việc ký Quy chế phối hợp mới không chỉ kế thừa những kết quả đã đạt được mà còn nâng tầm cơ chế phối hợp, đặc biệt là việc bổ sung Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy tham gia Quy chế, tạo gắn kết chặt chẽ hơn giữa hoạt động kiểm toán với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy và hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trên cơ sở Quy chế phối hợp mới, lãnh đạo các địa phương đề xuất, trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy đối với việc thực hiện Quy chế phối hợp; nâng cao chất lượng trao đổi thông tin và phối hợp ngay từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán; tăng cường phối hợp trong rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong quản lý tài chính công, tài sản công; nâng cao hiệu quả thực hiện kiến nghị kiểm toán…

Đặc biệt, lãnh đạo các địa phương đề nghị KTNN tăng cường hỗ trợ các địa phương qua việc kiểm toán các công trình, dự án trọng điểm, bảo đảm nguồn lực công được sử dụng hiệu quả, phòng ngừa tham nhũng, thất thoát, lãng phí.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đề nghị KTNN hỗ trợ TP. Hà Nội kiểm toán trước một số dự án trọng điểm, như 7 tuyến đường sắt Thành phố đang triển khai; các dự án đang thực hiện theo phương thức đầu tư xây dựng chuyển giao (BT) và nhiều dự án đầu tư công về giao thông, môi trường khác. Qua đó, đảm bảo cho các nguồn lực tài chính, đất đai của Thành phố được sử dụng hiệu quả, đúng quy định, phòng ngừa các nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng Các cấp ủy, tổ chức đảng cần gắn chặt việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm; đồng thời kiên quyết xem xét xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân chây ì, chậm khắc phục hoặc để tái diễn sai phạm theo quy định. Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm

Tăng cường năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm, cảnh báo sớm những rủi ro, nguy cơ vi phạm

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn hợp tác mới, nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa KTNN với TP. Hà Nội và tỉnh Sơn La, đặc biệt là công tác phối hợp có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Đảng ủy KTNN.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Hữu Phúc trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác chặt chẽ của các địa phương đối với hoạt động kiểm toán trong thời gian qua, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa ba cơ quan, cũng như những kiến nghị của đồng chí Bí thư Thành ủy và Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đối với KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của KTNN, trước hết là Kiểm toán nhà nước khu vực I phối hợp với các sở, ban, ngành, HĐNDN, UBND Thành phố để triển khai các nội dung này.

Trong các cuộc kiểm toán tới đây, bên cạnh việc phát hiện vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, KTNN sẽ đặc biệt quan tâm đến những vấn đề kiến nghị cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế, chính sách mới, có tính chất đặc thù của Hà Nội - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Lãnh đạo KTNN ký Quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND TP. Hà Nội

Lãnh đạo KTNN ký Quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Sơn La

Chỉ ra những thách thức đặt ra với các các địa phương trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, ngân sách nhà nước trong bối cảnh mới, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, KTNN sẽ đổi mới phương thức tổ chức hoạt động kiểm toán theo hướng tăng cường năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm, cảnh báo sớm những rủi ro, nguy cơ vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, chuyển đổi phương thức kiểm toán dựa trên cơ sở dữ liệu và ứng dụng các công nghệ, nền tảng, tăng cường năng lực giám sát và phòng ngừa.

Qua kiểm toán, KTNN đã thấy được “khoảng trống” về năng lực thực thi, kinh nghiệm trong quản lý tài chính công, tài sản công và ngân sách nhà nước. KTNN đã thiết kế chương trình theo hướng đi thẳng vào vấn đề thực tiễn thực hành ở cấp cơ sở để giải quyết những yêu cầu thực hiện nhiệm vụ về quản lý tài chính, tài sản công ở cấp xã phường. Thời gian tới, tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp ngay với Sở Tài chính để xác định nhu cầu và tổ chức các khóa học đối với TP. Hà Nội và tỉnh Sơn La. Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực I phải thực sự đóng vai trò là cầu nối giữa KTNN với hai địa phương, nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành trong việc tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước triển khai các nội dung: kiểm toán các dự án đầu tư công, các dự án PPP có quy mô lớn, các dự án trọng điểm, phức tạp; kiểm toán việc thực thi, triển khai các cơ chế chính sách mới của các địa phương. Đồng thời, nâng cao chất lượng phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán ngay từ đầu để đảm bảo các nội dung, đối tượng, rủi ro trọng tâm, trọng điểm được đưa vào kế hoạch kiểm toán.

“KTNN sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, sát cánh cùng TP. Hà Nội, tỉnh Sơn La trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc mà Đảng bộ hai địa phương đã đề ra, trước hết là mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững” - Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo KTNN và Ban Thường vụ Thành ủy, tỉnh ủy, đại diện Thường trực HĐND, UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 17 đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của 2 địa phương nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN.

Nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Quy chế phối hợp công tác mới giữa KTNN với Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND TP. Hà Nội và tỉnh Sơn La tập trung vào các trọng tâm: Một là, bổ sung trực tiếp Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La vào cơ chế phối hợp trong giai đoạn mới, nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa hoạt động kiểm toán với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát của cấp ủy. Qua đó, nâng cao hiệu lực thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán và phát huy tốt hơn giá trị của kết quả kiểm toán trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Hai là, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng trao đổi thông tin giữa KTNN với cấp ủy, HĐND, UBND hai địa phương; tăng cường chia sẻ thông tin về kế hoạch kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát để hạn chế tối đa trùng lặp, chồng chéo. Ba là, định kỳ tổ chức trao đổi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy chế, qua đó kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và thống nhất biện pháp phối hợp xử lý, bảo đảm các nội dung của Quy chế được triển khai thực chất, hiệu quả. Bốn là, tăng cường khai thác, trao đổi và chia sẻ dữ liệu số phục vụ hoạt động kiểm toán; từng bước chuyển từ phương thức phối hợp chủ yếu dựa trên cung cấp hồ sơ, tài liệu sang phối hợp và khai thác dữ liệu có hệ thống, qua đó nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá và rút ngắn thời gian thực hiện kiểm toán. Năm là, tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán; gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị với tiến độ thực hiện; kịp thời trao đổi, xử lý những kiến nghị còn khó khăn, vướng mắc, nhất là những nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách. Sáu là, tăng cường phối hợp để nhận diện những vấn đề mới, những bất cập giữa quy định của pháp luật với thực tiễn triển khai tại địa phương; cùng nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, bảo đảm vừa tăng cường kỷ luật, kỷ cương, vừa tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện cho địa phương phát triển.