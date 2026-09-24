Nâng cao chất lượng công tác Mặt trận tại các xã Tân Quang, Quang Bình

Đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Tân Quang.

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Luật MTTQ Việt Nam đối với Uỷ ban MTTQ xã Tân Quang và Quang Bình; đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận từ ngày 1-7-2025 đến nay của hai địa phương.

Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Tân Quang và xã Quang Bình đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sự hướng dẫn của MTTQ cấp trên để chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác. MTTQ hai xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực chất, kịp thời. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận tiếp tục được đẩy mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Trung Kiên thăm mô hình nuôi cá tầm của hội viên nông dân thôn Nậm An, xã Tân Quang.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Mặt trận hai xã vẫn còn một số hạn chế như: Đội ngũ cán bộ Ban Công tác Mặt trận thôn chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn và kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa chưa đồng đều; việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước còn khiêm tốn; hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội chưa cao.

Phát biểu kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Trung Kiên ghi nhận những nỗ lực, kết quả mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Tân Quang và xã Quang Bình đã đạt được. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Uỷ ban MTTQ các xã Tân Quang và Quang Bình cần xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Trung Kiên kết luận buổi làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Quang Bình.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Trung Kiên cũng đề nghị Uỷ ban MTTQ các xã cần thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước và công tác dân vận; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở; sắp xếp cán bộ thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong Nhân dân; nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khảo sát mô hình lúa tẻ nương tại thôn Tân An, xã Quang Bình.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác đã đi nắm tình hình Nhân dân và thăm một số mô hình kinh tế của hội viên nông dân trên địa bàn xã Tân Quang và Quang Bình.