Nâng cao chất lượng công tác Mặt trận, đẩy mạnh chuyển đổi số

Quang cảnh Hội nghị.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; việc thực hiện nghị quyết đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; hoạt động giám sát, phản biện xã hội; công tác chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 tại địa phương.

Đại biểu phát biểu ý kiến.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ xã Tràng Xá đã báo cáo kết quả triển khai công tác Mặt trận trên địa bàn; trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ ở cơ sở và các phong trào thi đua yêu nước.

Lĩnh vực chuyển đổi số, địa phương đã có nhiều nỗ lực, áp dụng các giải pháp phù hợp điều kiện thực tế. Tuy nhiên, tại một số khu vực sóng di động chưa ổn định; hệ thống đường truyền internet còn hạn chế nên ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng một số nội dung công tác.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Duy Hoàng ghi nhận những kết quả xã Tràng Xá đã đạt được trong 9 tháng qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Về tổ chức hoạt động của MTTQ, đồng chí yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngay từ cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung hình thức trong thực hiện các phong trào thi đua. Cùng với đó cần khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động.