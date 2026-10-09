Ngày 8/10/2026, VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và các việc khác theo quy định của pháp luật năm 2026 ”. Đồng chí Trịnh Duy Tám và đồng chí Ngô Khương Tuyến, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp trụ sở VKSND tỉnh, kết nối trực tuyến đến 17 VKSND dân khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có toàn thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức Phòng 9, Phòng 10 thuộc VKSND tỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác nghiệp vụ kiểm sát của VKSND các khu vực.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo và thảo luận về nội dung của 3 chuyên đề gồm: Kinh nghiệm kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”; Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm của VKSND hai cấp tỉnh Phú Thọ trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác kháng nghị trong công tác kiểm sát giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mại.

Đồng chí Trịnh Duy Tám, Phó Viện trưởng VKNSD tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Các báo cáo chuyên đề đánh giá đúng thực trạng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của VKSND hai cấp tỉnh Phú Thọ, tập trung chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đánh giá nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.

Bên cạnh đó, các chuyên đề cũng nêu lên các kinh nghiệm nhận diện, phát hiện vi phạm trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ, việc để kịp thời ban hành kháng nghị có chất lượng nhằm hạn chế tối đa tình trạng bản án, quyết định bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Đồng chí Trần Xuân Hùng, Phó Trưởng phòng 9, VKSND tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Các đơn vị đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ các kinh nghiệm của tập thể, cá nhân, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

Những cách làm hay, những sáng kiến trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; các kiến nghị, đề xuất về công tác cán bộ, công tác đào tạo để nâng cao kỹ năng, trình độ cho cán bộ, Kiển sát viên làm công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Duy Tám, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKNSD tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Phòng 9, Phòng 10 cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên được phân công làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự.

Đồng thời đánh giá cao những kết quả tích cực mà VKSND hai cấp tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua nhất là kết quả nổi bật trong công tác kháng nghị, kiến nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có tồn tại, hạn chế, trong đó tình trạng bản án có vi phạm nhưng VKSND không kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị dẫn đến án huỷ, sửa có trách nhiệm của VKSND hai cấp; tỷ lệ kháng nghị ngang cấp còn hạn chế.

Các đơn vị tại điểm cầu phát biểu tham luận.

Các đơn vị tại điểm cầu phát biểu tham luận.

Đồng chí Phó Viện trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục xác định công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành Kiểm sát Phú Thọ, các đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt các quyền yêu cầu, kiến nghị đặc biệt là tăng cường công tác kháng nghị, nhất là kháng nghị ngang cấp để hạn chế đến mức thấp nhất số lượng các vụ án bị huỷ, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Hội nghị chuyên đề là hoạt động tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm nghiệp vụ thông qua 84 vụ án VKSND hai cấp ban hành kháng nghị phúc thẩm nhằm hiện tốt công tác tự đào tạo để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng kiểm sát cho lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

Đồng thời là dịp để các đơn vị, cá nhân VKSND hai cấp trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự trong thời gian tới.