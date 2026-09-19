Nâng cao chất lượng công tác bán trú, đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Phòng GDMN (Sở GD-ĐT), Sở Y tế và Hội Chữ thập đỏ thành phố trình bày 4 chuyên đề trọng tâm về các mặt công tác: Bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong CSGDMN; Bảo đảm an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ; Tổ chức bếp ăn bán trú bảo đảm vệ sinh, ATTP; Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Bên cạnh đó, các đại biểu còn tập trung thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, nêu lên khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Nhiều ý kiến thuộc lĩnh vực chuyên môn cũng đã được lãnh đạo Sở GD-ĐT và Phòng GDMN giải đáp trực tiếp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Bích Thuận đề nghị UBND các xã, phường tăng cường quản lý, kiểm tra các CSGDMN ngoài công lập; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; kịp thời chấn chỉnh, xử lý cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn, không để buông lỏng quản lý hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với các người đứng đầu CSGDMN ngoài công lập, Giám đốc Sở nhấn mạnh vai trò chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an toàn của trẻ và chất lượng bữa ăn bán trú. Các cơ sở cần rà soát ngay cơ sở vật chất, nhân sự, quy trình tổ chức bán trú để chủ động khắc phục nguy cơ từ sớm.

Về vấn đề ATTP, lãnh đạo Sở yêu cầu kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ khâu nhập nguyên liệu đến lưu mẫu; sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, công khai thực đơn để phụ huynh cùng giám sát. Đồng thời, các trường cần tăng cường phòng ngừa các tai nạn thương tích (hóc, sặc, bỏng, ngã...) trong giờ ăn, ngủ, vui chơi; giữ gìn vệ sinh và tạo môi trường vận động phù hợp cho trẻ.

Nhấn mạnh về tinh thần làm việc, Giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở chuyển từ tư duy “có quy trình” sang “thực hiện đúng quy trình”, tuyệt đối không vì lợi nhuận hay giảm chi phí mà cắt giảm điều kiện an toàn của trẻ.

Theo thống kê, hiện nay, toàn TP Đà Nẵng có 183 trường MN tư thục (chiếm 59,8% tổng số trường MN) và 1.413 CSGDMN độc lập, thu hút 54,4% tổng số trẻ mầm non trên địa bàn. Với quy mô lớn này, việc nâng cao chất lượng bán trú và bảo đảm an toàn cho trẻ là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.